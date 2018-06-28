В Сызрани от отравления газом в квартире погибли три человека

В среду, 27 июня, примерно в 23:55, по предварительным данным, в одной из квартир на ул. Советской были обнаружены тела мужчины и двух женщин, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, люди скончались от отравления газом. Каким именно газом, сейчас неизвестно.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.