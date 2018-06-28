Колумбийцы танцевали латиноамериканские танцы на Ленинградке

Болельщики сборной Колумбии по футболу в ожидании заключительного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Сенегала проводят танцевальные вечера на ул. Ленинградской.

Матч Колумбия - Сенегал пройдет на стадионе "Самара Арена" в четверг, 28 июня. Начало игры - 18:00.