Капоэйристы устроили флешмоб на Фестивале болельщиков FIFA в Самаре

В среду, 27 июня, на площади Куйбышева незадолго до начала трансляции матча между Бразилией и Сербией на фанфесте прошел необычный флешмоб. В фан-зоне около 50 самарских капоэйристов показали пример музыкального бесконтактного боя.

Капоэйра — это бразильский вид боевого искусства, сочетающий в себе элементы танца и акробатики и сопровождающийся национальной музыкой. Самому юному участнику флеш-моба — четыре года, самому взрослому поклоннику экзотического спорта — около 40 лет. Таким оригинальными способом горожане решили поддержать бразильскую сборную в предстоящей игре.

"Футбол на самом деле тесно связан с капоэйрой. Как и в футболе в этом виде единоборств есть финты, обманные движения, удары ногами и головой. Бразильцы отличаются своей особой футбольной манерой, у них есть стиль джинга. В капоэйре тоже есть одноименное базовое движение", — рассказал руководитель самарской капойэра-школы Роман Ермолаев.

Болельщики из Колумбии и Мексики с интересом наблюдали за выступлением самарцев и делали селфи с ними.