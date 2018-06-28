Самарский филиал ПГК сократил простои полувагонов почти на сутки

Самарский филиал Первой грузовой компании (ПГК) перевез в полувагонах за пять месяцев 2018 года 710 тыс. тонн грузов, что на 20% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на четверть, до 983 млн т-км. Доля ПГК на полигоне Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) выросла с 12% до 14%.

"Совместная с РЖД и грузовладельцами работа по ускорению оборота вагонов и сокращению простоя под грузовыми операциями позволяет нам обеспечивать транспортировку большего объёма грузов. Например, в сегменте полувагонов нам удалось ускорить их оборот на 6%, до 3,2 суток, а также сократить простой на станциях погрузки и выгрузки почти на сутки, до 4 суток", — пояснил директор Самарского филиала ПГК Алексей Коренко.

Основную номенклатуру грузов составили лом черных металлов, нефть и нефтепродукты, флюсы, а также химические и минеральные удобрения. Наибольший объем — 213 тысяч тонн — перевезено лома черных металлов, прирост к уровню прошлого года 16 процентов. Наибольший прирост — в 27 раз, составили химические и минеральные удобрения — их объем 78 тысяч тонн.

Объем поставок в полувагонах на внутренний рынок РФ увеличился на 37%, до 676 тыс. тонн, экспортные перевозки сократились на 35%, до 34 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций КбшЖД преимущественно в направлении Юго-Восточного, Московского и Приволжского регионов, а также в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Черного и Балтийского морей.