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Логистика Транспорт и связь

Самарский филиал ПГК сократил простои полувагонов почти на сутки

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал Первой грузовой компании (ПГК) перевез в полувагонах за пять месяцев 2018 года 710 тыс. тонн грузов, что на 20% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на четверть, до 983 млн т-км. Доля ПГК на полигоне Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) выросла с 12% до 14%.

Фото: предоставлено АО "Первая Грузовая Компания"

"Совместная с РЖД и грузовладельцами работа по ускорению оборота вагонов и сокращению простоя под грузовыми операциями позволяет нам обеспечивать транспортировку большего объёма грузов. Например, в сегменте полувагонов нам удалось ускорить их оборот на 6%, до 3,2 суток, а также сократить простой на станциях погрузки и выгрузки почти на сутки, до 4 суток", — пояснил директор Самарского филиала ПГК Алексей Коренко.

Основную номенклатуру грузов составили лом черных металлов, нефть и нефтепродукты, флюсы, а также химические и минеральные удобрения. Наибольший объем — 213 тысяч тонн — перевезено лома черных металлов, прирост к уровню прошлого года 16 процентов. Наибольший прирост — в 27 раз, составили химические и минеральные удобрения — их объем 78 тысяч тонн.

Объем поставок в полувагонах на внутренний рынок РФ увеличился на 37%, до 676 тыс. тонн, экспортные перевозки сократились на 35%, до 34 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций КбшЖД преимущественно в направлении Юго-Восточного, Московского и Приволжского регионов, а также в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Черного и Балтийского морей.

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Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

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