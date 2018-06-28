16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Чайф" нам в утешение Фестиваль "Тремоло" откроется одноактным балетом "Река" театра "Балет Евгения Панфилова" На Маяковском спуске появится скульптура "Полет ван Перси" В сети появился тизер документального фильма о Самаре Чем удивит юбилейный Грушинский?

Культура

День семьи, любви и верности пройдет в юношеской библиотеке  

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 59
Версия для печати

В Самарской областной юношеской библиотеке 5 июля в 19:00 пройдет День семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба учреждения.

Посетители библиотеки смогут поучаствовать в семейной интеллектуальной игре, в ходе которой родители и дети освоят новые креативные способы общения, совместно будут искать ответы на вопросы из разных отраслей знаний, сразятся в настольные игры, совместно нарисуют дом своей мечты.
Также пройдет мастер-класс по созданию славянских кукол-оберегов из ткани.  

В культурах многих народов обереги традиционно занимают очень важную нишу. Веками люди верили, что эти магические предметы способны защитить их семью от враждебных сил, сохранить мир и лад в доме, обеспечить достаток. Такие куклы совсем не сложно изготовить своими руками даже тем, кто никогда этого не делал. На мастер-классе, который проведет мастер текстильной игрушки Елена Финогенова, участники смогут всей семьей создать куклу, которая станет хранительницей их дома.

Традиционно в пятницу откроет свои двери клуб любителей головоломок. Посетители юношеской библиотеки смогут проверить свои силы в спидкубинге — сборке кубика Рубика на скорость. Это и спорт, и хобби, а для кого-то просто интересное времяпрепровождение.

В течение всего мероприятия гости библиотеки смогут поучаствовать в создании арт-объекта "Счастливая семья". 

Вход в библиотеку свободный, по читательскому билету.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:45 В Самаре запустили проект "Модерн в облаках"

Хорошее дело и команда грамотная)

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Дмитрий Лакоценин 25 мая 2018 11:15 Фасад дореволюционного особняка Наумова отремонтирует "Самара реставрация"

Старая фирма и опытные реставраторы. Знаковое здание для Самары.

Елена Жидкова 23 мая 2018 05:16 В честь 75-летия Сталинградской битвы в Самаре пройдет выставка "Имя Победы - русский солдат!"

только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?

Дмитрий Лакоценин 17 мая 2018 14:19 Важный прецедент: значение предписания суда о восстановлении облика фонтана 30-летия Победы

Достойно! И Д. Азаров Молодец!

Фото на сайте

Александр Кремер: "Цену этому шедевру даст время"

Александр Кремер: "Цену этому шедевру даст время"

Разрушение маяка и французский спектакль: что смотреть на "ВолгаФесте" в воскресенье

Разрушение маяка и французский спектакль: что смотреть на "ВолгаФесте" в воскресенье

ТЦ "АМБАР" захватил рыбный десант во главе с самой настоящей акулой

ТЦ "АМБАР" захватил рыбный десант во главе с самой настоящей акулой

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1