Социальные проекты бизнеса вносят вклад в реализацию Целей ООН в области устойчивого развития

28 июня ежегодно отмечается Международный день социального бизнеса. Социальное предпринимательство стало и одной из центральных тем международной конференции "Социальные инновации #INFOCUS", недавно прошедшей на площадке ООН в Женеве. Эксперты также обсудили взаимодействие между властями, НКО и бизнесом в выполнении Целей ООН в области устойчивого развития. Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, рассказала на форуме о том, как бизнес может вносить вклад в решение социальных задач и реализацию Целей ООН.

В форуме приняли участие около 150 экспертов из 22 стран и 18 регионов России. Среди организаторов форума — отделение ООН и Национальная ассоциация развития образования "Тетрадка дружбы".Поддержку конференции оказали МИД РФ, Россотрудничество и Совет Федерации Федерального Собрания РФ.

Миссия #INFOCUS: выстраивание продуктивного диалога бизнеса и гражданского сектора для разработки и внедрения социальных инноваций в целях улучшения качества жизни и устойчивого развития.

В фокусе конференции была Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года. Эксперты обсудили вопросы развития общественной дипломатии, социального предпринимательства, продвижения гражданских инициатив и социальной ответственности бизнеса.



Ирина Федорова, старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа, пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, рассказала о том, как компания вносит вклад в достижение Целей ООН через свою программу устойчивого развития "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего" и реализует социальные проекты, направленные на поддержку местных сообществ.

"Вносить вклад в жизнь общества — часть ДНК Carlsberg Group. Основатель компании Якоб Якобсен решил разделить успех своего бизнеса с обществом и создал Фонд Carlsberg, который действует до сих пор. Фонд управляет компанией и занимается благотворительностью: отдает часть прибыли Группы на поддержку науки, искусства, культуры и спорта. Наследие Якобсена живет, и мы продолжаем варить пиво для лучшего сегодня и завтра, − отметила Ирина Федорова, старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа, пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group. — Каждый из приоритетов нашей программы устойчивого развития "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего" привязан к конкретным Целям ООН, как борьба с изменением климата, нехватка воды. Через экологические инициативы и социальные проекты мы стремимся обеспечить устойчивое развитие бизнеса и местных сообществ".

При этом Цель 17 ООН "Партнёрство в интересах устойчивого развития" проходит красной нитью через всю деятельность "Балтики" и Carlsberg Group.

Одним из проектов компании, направленных на партнерство в социальной сфере, является комплексная программа "Действуй без границ", оказывающая образовательную и финансовую поддержку социальным предпринимателям, чья деятельность способствует интеграции в общественную жизнь и трудоустройству совершеннолетних людей с инвалидностью. Это совместный проект компании "Балтика" и фонда "Наше будущее", запущенный в 2017 году.

Частью программы стала онлайн-школа социального предпринимательства. Ее курс был создан экспертами специально для социальных предпринимателей, решающих проблемы людей с инвалидностью. 15 учеников школы успешно защитили свои проекты, направленные на поддержку людей с инвалидностью. Из 9 стартапов-победителей 4 проекта выпускников школы.

В рамках программы также прошел грантовый конкурс. Финансовую поддержку получили 8 действующих проектов из 7 регионов России на общую сумму свыше 3 млн рублей и 9 стартапов из 6 регионов на общую сумму свыше 3,4 млн рублей.

Так, грант получил проект из Воронежа, в рамках которого планируется организовать производство поручней, пандусов для создания "безбарьерной среды" и трудоустроить на предприятии 10 человек с ограниченными возможностями.

Узнать больше о программе можно здесь.

Узнать больше о конференции "Социальные инновации #INFOCUS" можно здесь.