Суд смягчил приговор инстаблогеру - вымогателю

Самарский областной суд снизил наказание самарскому спортсмену, охраннику и инстаблогеру Алексею Аржанкину, которого признали виновным в покушении на мошенничество.

За вымогательство 2,5 млн руб. с семьи парня, подозревавшегося в выращивании конопли, самарский спортсмен, охранник и инстаблогер (45 тыс. подписчиков) Алексей Аржанкин в феврале 2018 г. был приговорен к году в колонии общего режима.

Напомним, история эта началась еще летом 2016 г., когда сотрудники УФСБ России по Самарской области провели обыск в двухъярусной квартире в доме на ул. Ново-Садовой в районе ТЦ "Апельсин". Силовики обнаружили там коноплю, после чего предполагаемый хозяин растительности Дмитрий Малахов стал фигурантом уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Далее начались странности: через несколько часов после обыска с семьей Малахова связался некий мужчина, который представился сотрудником ФСБ и предложил уладить конфликт с законом. При личной встрече он принес с собой фотоаппарат, который был изъят при обыске у Малахова, так что ему поверили и передали 250 тыс. рублей.

Однако обвинения с Малахова не сняли, поэтому, когда у семьи уже другие "благодетели" стали вымогать деньги, супруга мужчины начала записывать все переговоры на диктофон, а позже передала эти записи в региональное ФСБ.

10 февраля 2017 г. после передачи предполагаемым вымогателям 800 тыс. руб. одного за другим силовики задержали Алексея Аржанкина, его знакомого по спортзалу Яна Цикина и бывшего знакомого по школе Малахова Романа Пешкова. Всех троих обвинили в мошенничестве, организатором которого следствие посчитало Аржанкина.

13 февраля 2018 г. решением Октябрьского районного суда троих признали виновными в покушении на мошенничество. Яну Цикину за сотрудничество со следствием дали два года условно, а Алексею Аржанкину и Роману Пешкову — по году колонии общего режима.

Приговор был обжалован и государственным обвинением (которое просило значительно большие сроки фигурантам дела), и потерпевшими (супруга Малахова не верила в виновность Аржанкина и просила определить ему условное наказание) и самим Аржанкиным (который вину признал, раскаялся и попытался возместить вред потерпевшим).

С учетом того, что прокуратура отозвала свою апелляционную жалобу еще до начала заседания, а супруга Дмитрия Малахова сообщила в суде, что после провозглашения приговора мама Аржанкина передала ей деньги в счет компенсации вреда, причиненного преступлением, и теперь каких-либо претензий к Аржанкину она не имеет, Самарский областной суд снизил ему наказание с года до девяти месяцев колонии общего режима.

Что касается самого Дмитрия Малахова, то он в места лишения свободы не попал — по одному эпизоду обвинения его оправдали, а за два других дали четыре с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.