"Крылья Советов" одержали вторую победу в Сербии

"Крылья Советов" провели на сборе в Сербии второй контрольный матч, в котором одержали победу над китайским клубом "Яньбянь Фуде" — 1:0.
Мяч на 18 минуте с передачи Дениса Ткачука забил Тарас Бурлак.
"Крылья" провели игру двумя составами, в первом тайме на поле сыграли: Лория, Бурлак, Полуяхтов, Чичерин, Тихонов, Калинин, Ланин, Башкиров, Чочиев, Соболев, Ткачук.
Во втором тайме на поле вышли: Опарин, Надсон, Мияйлович, Гаджибеков, Кленкин, Алиев, Зотов, Визнович, Кисилев, Корниленко.
Следующий матч "Крылья Советов" проведут 30 июня с сербским клубом "Мачва".
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?