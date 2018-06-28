"Крылья Советов" одержали вторую победу в Сербии

"Крылья Советов" провели на сборе в Сербии второй контрольный матч, в котором одержали победу над китайским клубом "Яньбянь Фуде" — 1:0.

Мяч на 18 минуте с передачи Дениса Ткачука забил Тарас Бурлак. "Крылья" провели игру двумя составами, в первом тайме на поле сыграли: Лория, Бурлак, Полуяхтов, Чичерин, Тихонов, Калинин, Ланин, Башкиров, Чочиев, Соболев, Ткачук. Во втором тайме на поле вышли: Опарин, Надсон, Мияйлович, Гаджибеков, Кленкин, Алиев, Зотов, Визнович, Кисилев, Корниленко. Следующий матч "Крылья Советов" проведут 30 июня с сербским клубом "Мачва".