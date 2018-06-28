Новое отделение стерилизации в больнице Середавинапоможет обеспечить инфекционную безопасность

В четверг, 28 июня, начало работу Центральное стерилизационное отделение в Самарской областной клинической больницы им. Середавина.
Возведение модернизированного отделения стало возможным благодаря государственно-частному партнерству регионального правительства и ООО "Синергия".
Утром в четверг на торжественную церемонию открытия прибыли врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко и врио заместителя председателя регправительства — министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов.
"Проект реализован в рамках концессионного соглашения о модернизации и эксплуатации объекта здравоохранения, — подчеркнул Александр Кобенко, — заключенного в 2015 между правительством Самарской области и ООО "Синергия" сроком на девять лет. Следует отметить, что в регионе уделяется значительное внимание модернизации и обновлению учреждений здравоохранения, вводу новых объектов. И без государственно-частного партнерства, без внешних инвестиций вряд ли бы в этой сфере были достигнуты очень высокие результаты. Особенно активно в этом направлении работает областное министерство здравоохранения".
В инвестиционном портфеле, по словам главы регионального ведомства, около 15 медицинских проектов на десятки миллиардов рублей. Это очень серьезное подспорье для областного бюджета. Уже введены в строй девять объектов с общим финансовым объемом в 35 млрд рублей. Новое стерилизационное отделение в областной больнице к очень крупным не относится. На строительство и новейшее оборудование было затрачено около 500 млн рублей.
Но, как отметил Александр Кобенко, "для нас принципиально важно привлекать к партнерству и инвесторов, представляющих малый и средний бизнес. Новое отделение — это 25 рабочих мест, значительная экономия материальных средств для больницы и полная гарантия стерилизации медицинских материалов и инструментов. Имеющиеся мощности позволяют оказывать необходимую помощь в этих услугах и другим учреждениям здравоохранения Самары и области".
Уникальность проекта заключается в создании в Самарской областной клинической больнице им. Середавина нового современного отделения стерилизации и модернизации существующего оборудования, а также внедрении современных систем учета и управления процессами, увеличении мощности стерилизационного отделения, оптимизации и компьютеризации процесса работы, системы учета инструмента и рабочего времени персонала.
Руководитель министерства здравоохранения Геннадий Гридасов немало лет возглавлял это медицинское учреждения. И всегда с большим вниманием относится ко всем новшествам, которые здесь внедряются.
"В свое время я организовал работу отделения стерилизации в этой больнице, — говорит он. — Но время бежит. Сейчас требуются новые современные комплексы. Очень важная сегодня проблема — обеспечение инфекционной безопасности пациентов. Все, что проходит обработку в открывающемся ЦСО, полностью соответствует нынешним медицинским стандартам. Каждый день здесь стерилизуются материалы, инструменты и белье на 4 тыс. коек. Иными словами, на две таких больницы. Поэтому появляется возможность оказания необходимых услуг и для других учреждений здравоохранения. При этом государственная собственность на это отделение сохраняется. Мы лишь отдаем его в аренду для концессионеров, которым также нужно компенсировать свои затраты. Низкотемпературная стерилизация — это новейшее слово в современной медицине. И очень важно, что среди первопроходцев, которые ее внедряют, Самарская область. Подобные комплексы мы планируем вводить в Тольятти и Сызрани".
Директор ООО "Синергия" Александр Коробка провел почетных гостей по новому комплексу стерилизации, которым он и руководит.
"Если больница целостный организм, — отметил он, — то наше отделение можно сравнить с его позвоночником. Без качественной стерилизации невозможна работа хирургического блока, процедурного, других важных структур. Другим плюсом является то, что другим медицинским учреждениям, нашим партнерам, не нужно тратиться на дорогостоящее оборудование для стерилизации инструментов и мягкого инвентаря и вдобавок к этому вести их строгий учет, а значит, экономить и на этом".
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.