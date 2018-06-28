Новое отделение стерилизации в больнице Середавинапоможет обеспечить инфекционную безопасность

В четверг, 28 июня, начало работу Центральное стерилизационное отделение в Самарской областной клинической больницы им. Середавина.

Возведение модернизированного отделения стало возможным благодаря государственно-частному партнерству регионального правительства и ООО "Синергия".

Утром в четверг на торжественную церемонию открытия прибыли врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко и врио заместителя председателя регправительства — министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов.

"Проект реализован в рамках концессионного соглашения о модернизации и эксплуатации объекта здравоохранения, — подчеркнул Александр Кобенко, — заключенного в 2015 между правительством Самарской области и ООО "Синергия" сроком на девять лет. Следует отметить, что в регионе уделяется значительное внимание модернизации и обновлению учреждений здравоохранения, вводу новых объектов. И без государственно-частного партнерства, без внешних инвестиций вряд ли бы в этой сфере были достигнуты очень высокие результаты. Особенно активно в этом направлении работает областное министерство здравоохранения".

В инвестиционном портфеле, по словам главы регионального ведомства, около 15 медицинских проектов на десятки миллиардов рублей. Это очень серьезное подспорье для областного бюджета. Уже введены в строй девять объектов с общим финансовым объемом в 35 млрд рублей. Новое стерилизационное отделение в областной больнице к очень крупным не относится. На строительство и новейшее оборудование было затрачено около 500 млн рублей.

Но, как отметил Александр Кобенко, "для нас принципиально важно привлекать к партнерству и инвесторов, представляющих малый и средний бизнес. Новое отделение — это 25 рабочих мест, значительная экономия материальных средств для больницы и полная гарантия стерилизации медицинских материалов и инструментов. Имеющиеся мощности позволяют оказывать необходимую помощь в этих услугах и другим учреждениям здравоохранения Самары и области".

Уникальность проекта заключается в создании в Самарской областной клинической больнице им. Середавина нового современного отделения стерилизации и модернизации существующего оборудования, а также внедрении современных систем учета и управления процессами, увеличении мощности стерилизационного отделения, оптимизации и компьютеризации процесса работы, системы учета инструмента и рабочего времени персонала.

Руководитель министерства здравоохранения Геннадий Гридасов немало лет возглавлял это медицинское учреждения. И всегда с большим вниманием относится ко всем новшествам, которые здесь внедряются.

"В свое время я организовал работу отделения стерилизации в этой больнице, — говорит он. — Но время бежит. Сейчас требуются новые современные комплексы. Очень важная сегодня проблема — обеспечение инфекционной безопасности пациентов. Все, что проходит обработку в открывающемся ЦСО, полностью соответствует нынешним медицинским стандартам. Каждый день здесь стерилизуются материалы, инструменты и белье на 4 тыс. коек. Иными словами, на две таких больницы. Поэтому появляется возможность оказания необходимых услуг и для других учреждений здравоохранения. При этом государственная собственность на это отделение сохраняется. Мы лишь отдаем его в аренду для концессионеров, которым также нужно компенсировать свои затраты. Низкотемпературная стерилизация — это новейшее слово в современной медицине. И очень важно, что среди первопроходцев, которые ее внедряют, Самарская область. Подобные комплексы мы планируем вводить в Тольятти и Сызрани".

Директор ООО "Синергия" Александр Коробка провел почетных гостей по новому комплексу стерилизации, которым он и руководит.

"Если больница целостный организм, — отметил он, — то наше отделение можно сравнить с его позвоночником. Без качественной стерилизации невозможна работа хирургического блока, процедурного, других важных структур. Другим плюсом является то, что другим медицинским учреждениям, нашим партнерам, не нужно тратиться на дорогостоящее оборудование для стерилизации инструментов и мягкого инвентаря и вдобавок к этому вести их строгий учет, а значит, экономить и на этом".