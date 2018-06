Мультимедийный парк "Россия — Моя история" приглашает самарцев и гостей города на День дружбы народов в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу.

В воскресенье, 1 июля, в 15:00 посетителей ожидает знакомство с многонациональной историей Самарского региона. В программе — выступление коллектива "Юллё". Гости услышат современную трактовку традиционных корейских ритмов, а также образец традиционной крестьянской музыки "самульнори". Под руководством музыкантов желающие смогут освоить мастерство игры на национальных инструментах.

После интерактива — экскурсия. В Международный день спортивного журналиста экскурсионное бюро готовит исторический квест "Музейный экстрим" с тематическими станциями, рассказывающими об истории футбола в стране и в Самарской области.

Встречаемся в Историческом парке по адресу: ул. Красноармейская, 131, в торговом комплексе "Гудок".

Здесь оживает история!

Multimedia Historical Park "Russia — My History" is a unique "live" history which you will be truly excited and interested in! Here you can observe holographic installations, panoramic video walls, touch screens, a projection dome, 3D reconstructions, interactive books, multimedia maps. Park guests are not just the observers, but real participants of Russia 1000 years history events!

And also they learn about the development of the Samara region: Samara-Kuybyshev which was the second capital during the Great Patriotic War, as well as about the evacuation of the government, diplomatic missions, defense enterprises from Moscow to the Volga river.

The History of the space conquest, all about Gagarin and Rocket builders is also presented here.

Today Samara is the Space capital of the country!

Get involved in the History!

Phone: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52

Address: Samara, Krasnoarmeyskaya str., 131 (Mall "Gudok", 3rd floor).