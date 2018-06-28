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Занятость Экономическая политика

Что делать, если работодатель не принимает заявление об увольнении

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе (по собственному желанию) работника. По общему правилу, об этом работник должен предупредить работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Течение данного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении (п. 3 ч. 1 ст. 77, ч. 1 ст. 80 ТК РФ).

Для отдельных категорий работников, разъясняет Компания "Консультант Самара", предусмотрены иные сроки предупреждения работодателя об увольнении: более длительные (например, для руководителей организации, спортсменов, тренеров) или сокращенные (например, для работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев, в случае его досрочного расторжения) - ст. 280, ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 348.12 ТК РФ.

Если ваше заявление об увольнении отклонено при обращении к представителю работодателя (непосредственному руководителю, руководителю отдела кадров, директору организации и т.д.), рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Направьте заявление об увольнении в отдел, отвечающий за входящую и исходящую корреспонденцию в организации

Несмотря на то что получение какой-либо визы или подписи на заявлении об увольнении не является обязательным, для получения доказательств о предупреждении работодателя о своем увольнении в установленный срок рекомендуем:

- зарегистрировать заявление в канцелярии организации (секретариате, другом структурном подразделении или у лиц, отвечающих за регистрацию входящей и исходящей корреспонденции), сделать его копию и попросить сотрудника, принимающего корреспонденцию, проставить дату и номер, который присваивается заявлению, а также свои Ф.И.О., должность и подпись;

- направить заявление заказным письмом (или письмом с объявленной ценностью, с описью вложения) с уведомлением о вручении. При этом вы получите квитанцию об отправлении, а также уведомление о том, кому и когда вручено письмо (пп. "б" п. 10 Правил, утв. приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 №234);

- направить работодателю телеграмму с текстом заявления. Рекомендуем воспользоваться такими видами телеграмм, как "с уведомлением о вручении телеграфом", "с уведомлением о вручении телеграфом "срочное", "с доставкой в срок, указанный отправителем" (п. 25 Правил, утв. постановлением правительства РФ от 15.04.2005 №222).

Шаг 2. Продолжайте работать до даты увольнения

С момента подачи заявления об увольнении до даты увольнения (истечение срока предупреждения работодателя), если с работодателем не была достигнута договоренность об увольнении, вы обязаны в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности и не допускать нарушений трудовой дисциплины.

По истечении срока предупреждения об увольнении вы имеете право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать вам трудовую книжку и другие документы, связанные с работой (по письменному заявлению), и произвести с вами окончательный расчет (ч. 5 ст. 80 ТК РФ).

Шаг 3. Обжалуйте действия (бездействие) работодателя, не соблюдающего установленный порядок увольнения

В случае отказа работодателя выдать вам в последний день работы трудовую книжку и произвести окончательный расчет вы вправе обратиться с заявлением (жалобой) в профсоюз организации, в государственную инспекцию труда, в прокуратуру или в суд (ст. 352, ч. 1 ст. 353, ч. 1 ст. 354 ТК РФ; ст. 10 закона от 17.01.1992 №2202-1).

Обратите внимание!

При обращении в суд с требованиями, вытекающими из трудовых правоотношений, работники освобождаются от уплаты госпошлины и судебных расходов (ст. 393 ТК РФ; пп. 1 п. 1 ст. 333.36 НК РФ).

Если срок предупреждения об увольнении закончился, а трудовую книжку работодатель не выдал и тем самым лишил вас возможности трудиться, вы вправе потребовать возмещения неполученного заработка за время задержки трудовой книжки. Также вы можете претендовать на возмещение морального вреда (ч. 1 ст. 234, ст. 237 ТК РФ).

Примечание. За нарушение трудового законодательства работодатель также может быть привлечен к административной ответственности (ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ).

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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