Многие болельщики сборной Колумбии приехали на чемпионат мира целыми семьями. Семья девушки Катрины проживает в Канаде. В Россию она приехала с родителями и двумя братьями.

"Я впервые на чемпионате мира, хотя игры сборной Колумбии посещала и раньше. Почему решили поехать в Россию? Я считаю, что чемпионат мира по футболу - это прекрасный шанс посмотреть далекую страну. Вряд ли у меня когда-нибудь появился бы другой повод приехать сюда. Мы посетили разные города - провели по нескольку дней в Москве, Санкт-Петербурге, Саранске, Казани, Самаре. Самара мне понравилась тем, что она не менее красива, чем Москва, но меньше по территории и с более медленным ритмом жизни. Мне это больше по душе", - сказала болельщица сборной Колумбии.