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Футбол Спорт

Болельщица сборной Колумбии Катрина: "Чемпионат мира по футболу - прекрасный шанс посмотреть Россию"

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Многие болельщики сборной Колумбии приехали на чемпионат мира целыми семьями. Семья девушки Катрины проживает в Канаде. В Россию она приехала с родителями и двумя братьями.

Фото: автора

"Я впервые на чемпионате мира, хотя игры сборной Колумбии посещала и раньше. Почему решили поехать в Россию? Я считаю, что чемпионат мира по футболу - это прекрасный шанс посмотреть далекую страну. Вряд ли у меня когда-нибудь появился бы другой повод приехать сюда. Мы посетили разные города - провели по нескольку дней в Москве, Санкт-Петербурге, Саранске, Казани, Самаре. Самара мне понравилась тем, что она не менее красива, чем Москва, но меньше по территории и с более медленным ритмом жизни. Мне это больше по душе", - сказала болельщица сборной Колумбии.

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