В Самару приехал 80-летний болельщик из Колумбии

Среди болельщиков сборной Колумбии, которые сегодня заполняют "Самара Арену", встречаются люди самого разного возраста. Колумбийка Нувия привезла на чемпионат мира своего 80-летнего отца Хосе. Нувия сопровождает отца, болеет вместе с ним, а также помогает в общении - она хорошо говорит на английском.

"Мы живем в Колумбии. Очень любим футбол, болеем за клуб "Сан Хосе". Бывали на разных соревнованиях - на Кубке Америки, на клубном Суперкубке Европы. А на чемпионате мира по футболу еще никогда не были. И я решила: почему бы не поехать в Россию, ведь отцу уже 80, он должен успеть на это посмотреть! - поясняет Нувия. - Мы проехали по России вслед за сборной: Саранск, Казань, Самара. И везде нас встречали очень гостеприимно. Мы замечательно проводим время. Из Самары отправимся еще посмотреть Москву и Санкт-Петербург".