16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Болельщица сборной Колумбии Полин: "Мой будущий ребенок сердцем — за Колумбию" Болельщик из Сенегала Мэйсс: "Колумбия победит на трибунах, а Сенегал — на поле" Болельщица из Колумбии: "Раньше я думала, что Россия очень закрытая страна" В Самару приехал 80-летний болельщик из Колумбии Болельщица сборной Колумбии Катрина: "Чемпионат мира по футболу - прекрасный шанс посмотреть Россию"

Футбол Спорт

В Самару приехал 80-летний болельщик из Колумбии

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 107
Версия для печати

Среди болельщиков сборной Колумбии, которые сегодня заполняют "Самара Арену", встречаются люди самого разного возраста. Колумбийка Нувия привезла на чемпионат мира своего 80-летнего отца Хосе. Нувия сопровождает отца, болеет вместе с ним, а также помогает в общении - она хорошо говорит на английском.

Фото: автора

"Мы живем в Колумбии. Очень любим футбол, болеем за клуб "Сан Хосе". Бывали на разных соревнованиях - на Кубке Америки, на клубном Суперкубке Европы. А на чемпионате мира по футболу еще никогда не были. И я решила: почему бы не поехать в Россию, ведь отцу уже 80, он должен успеть на это посмотреть! - поясняет Нувия. - Мы проехали по России вслед за сборной: Саранск, Казань, Самара. И везде нас встречали очень гостеприимно. Мы замечательно проводим время. Из Самары отправимся еще посмотреть Москву и Санкт-Петербург".

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 07 мая 2018 04:45 "Крылья Советов" оформили выход в премьер-лигу

С возвращением, Команда!

Дочь Дикого 28 апреля 2018 13:25 Фанаты "КС": "Самара Арена" - стадион европейского уровня, даже мирового

Дима, ПРИВЕТ))

Дочь Дикого 28 апреля 2018 12:58 Самара в предвкушении футбола: зрители едут на "Самара Арену"

Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:42 Полузащитник Владислав Кулик стал игроком "Крыльев Советов"

Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:41 "Крылья Советов" тренируются перед матчем с "Ригой"

А каким боком шпроты к российской ФНЛ?

Фото на сайте

Игра сборных Уругвая и России на "Самара Арене"

Игра сборных Уругвая и России на "Самара Арене"

Тренировка сборной России на стадионе "Самара Арена"

Тренировка сборной России на стадионе "Самара Арена"

Вокруг игры сборных Дании vs Австралии

Вокруг игры сборных Дании vs Австралии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1