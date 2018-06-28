В Самарском государственном экономическом университете стартовал прием документов от абитуриентов

Выпускники с высокими баллами по ЕГЭ получат возможность обучения на бюджетных местах, а также внебюджетных, получая существенные скидки на оплату стоимости обучения.
Впервые СГЭУ предоставляет скидку в размере 100% для всех поступающих, имеющих баллы по ЕГЭ 240 и выше. Отличникам, у которых результаты ЕГЭ от 225 баллов и выше, снижение стоимости обучения будет в размере 50% в год.
При наличии баллов ЕГЭ от 225 и выше для поступающих на очное обучение на направление подготовки "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ" (бакалавриат), а также на специальности: "Правовое обеспечение национальной безопасности", "Экономическая безопасность" скидка на обучение составит 25%.
В этом году в Самарском государственном экономическом университете открыт прием на 29 программ бакалавриата, 35 программ магистратуры, на 2 специальности высшего образования и 3 специальности среднего профессионального образования, ведется прием на факультет второго высшего и дополнительного образования, а также в аспирантуру.
Лариса Левченко, ответственный секретарь приемной комиссии СГЭУ отметила, что в связи с особой значимостью развития отдельных отраслей и секторов экономики при реализации задач по импортозамещению есть ряд специальностей, на которые сегодня наблюдается повышенный спрос со стороны работодателей. Например, на бакалавриате — это экономика предприятий и организаций ("АПК, пищевая промышленность") и "Землеустройство и кадастры". Поэтому вне зависимости от баллов для поступающих на эти апрограммы университет установил существенную скидку на стоимость обучения в размере 35% в год.
Университет входит в число лучших образовательных учреждений, занимает лидирующие позиции в образовательных рейтингах, подчеркнула Левченко, поэтому заинтересован в лучших из лучших, предоставляя "высокобалльникам" столь существенные скидки при поступлении, а студентам с отличной успеваемостью — повышенные стипендии.
Подробная информация о стоимости обучения в СГЭУ с учетом скидок — здесь.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)