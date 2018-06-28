В Самарском государственном экономическом университете стартовал прием документов от абитуриентов

Выпускники с высокими баллами по ЕГЭ получат возможность обучения на бюджетных местах, а также внебюджетных, получая существенные скидки на оплату стоимости обучения.

Впервые СГЭУ предоставляет скидку в размере 100% для всех поступающих, имеющих баллы по ЕГЭ 240 и выше. Отличникам, у которых результаты ЕГЭ от 225 баллов и выше, снижение стоимости обучения будет в размере 50% в год.

При наличии баллов ЕГЭ от 225 и выше для поступающих на очное обучение на направление подготовки "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ" (бакалавриат), а также на специальности: "Правовое обеспечение национальной безопасности", "Экономическая безопасность" скидка на обучение составит 25%.

В этом году в Самарском государственном экономическом университете открыт прием на 29 программ бакалавриата, 35 программ магистратуры, на 2 специальности высшего образования и 3 специальности среднего профессионального образования, ведется прием на факультет второго высшего и дополнительного образования, а также в аспирантуру.

Лариса Левченко, ответственный секретарь приемной комиссии СГЭУ отметила, что в связи с особой значимостью развития отдельных отраслей и секторов экономики при реализации задач по импортозамещению есть ряд специальностей, на которые сегодня наблюдается повышенный спрос со стороны работодателей. Например, на бакалавриате — это экономика предприятий и организаций ("АПК, пищевая промышленность") и "Землеустройство и кадастры". Поэтому вне зависимости от баллов для поступающих на эти апрограммы университет установил существенную скидку на стоимость обучения в размере 35% в год.

Университет входит в число лучших образовательных учреждений, занимает лидирующие позиции в образовательных рейтингах, подчеркнула Левченко, поэтому заинтересован в лучших из лучших, предоставляя "высокобалльникам" столь существенные скидки при поступлении, а студентам с отличной успеваемостью — повышенные стипендии.

Подробная информация о стоимости обучения в СГЭУ с учетом скидок — здесь.