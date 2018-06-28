16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Клиенты Tele2 могут посетить мобильную клинику В Самаре вводится страховой сбор на перевозку детей на речном транспорте Станцию метро "Самарская" спроектирует Волгатрансстрой-Проект за 178 млн рублей В самарских электричках повысились тарифы и штрафы для "зайцев" Проезд в шаттлах ЧМ бесплатный для всех горожан

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В трех селах области приведут в порядок дороги

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 86
Версия для печати

На сайте госзакупок размещена документация трех аукционов по поиску подрядчиков, которые приведут в порядок улично-дорожную сеть в Большеглушицком, Ставропольском и Исаклинском районах.

Так, 19 июля определят подрядчика, который отремонтирует дороги и тротуары в селе Большая Глушица Большеглушицкого района. Работы будут вести по адресам: улицы Советская, Первомайская, Ленинградская и Гагарина, пер. Песочный, а также около ул. Бакинская д. 30, ул. Кировская д. 11 и 44, ул. Советская, 42, 54 и 57, ул. Пионерская, 4,10,26,28,30 и 32 и ул. Чапаевская, 21.

Все это он должен успеть до 31 октября 2018 года. На это ему выделят 15,5 млн руб. из бюджетов области и сельского поселения.

9 млн руб. предоставят из областного бюджета и бюджета сельского поселения Подстепки Ставропольского района на обновление дорог и тротуаров в селе Подстепки.

На эти средства победившая компания, которую выберут 16 июля, отремонтирует дорогу по улице Советской, дороги и тротуары по адресам: ул. Подборненская, 17,19,21 и 23, ул. Юбилейная, 22,24,26 и 28, ул. Чкалова, 1 и 3.

Работы должны быть завершены до 29 августа этого года.

Еще 8,7 млн руб. из районной казны пойдут на ремонт дорог в с. Большое Микушкино Исаклинского района. Подрядчика определят 20 июля. Завершение работ запланировано на 1 сентября 2018 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Тихонов 14 июня 2018 09:23 Бюджет строительства транспортной развязки на М-5 в Тольятти в 2018 г. составит 3,8 млрд рублей

Вот за ограничение большегрузов спасибо -)

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

Ирина Кореницына-Ли 31 мая 2018 16:55 Демонтаж моста через железную дорогу Кинель - Безенчук обойдется в 31 млн рублей

............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?

Постер Рамке 01 мая 2018 17:38 В Самаре приступили к укладке нового дорожного покрытия на ул. Ново-Вокзальной

А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?

Александр Минеев 21 марта 2018 09:22 Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами"

Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

Фото на сайте

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

ООО "Самаратрансстрой" завершает ремонт Красноглинского шоссе

ООО "Самаратрансстрой" завершает ремонт Красноглинского шоссе

Бюджет строительства Фрунзенского моста в 2018 году составит 3,4 млрд рублей

Бюджет строительства Фрунзенского моста в 2018 году составит 3,4 млрд рублей

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1