В трех селах области приведут в порядок дороги

На сайте госзакупок размещена документация трех аукционов по поиску подрядчиков, которые приведут в порядок улично-дорожную сеть в Большеглушицком, Ставропольском и Исаклинском районах.
Так, 19 июля определят подрядчика, который отремонтирует дороги и тротуары в селе Большая Глушица Большеглушицкого района. Работы будут вести по адресам: улицы Советская, Первомайская, Ленинградская и Гагарина, пер. Песочный, а также около ул. Бакинская д. 30, ул. Кировская д. 11 и 44, ул. Советская, 42, 54 и 57, ул. Пионерская, 4,10,26,28,30 и 32 и ул. Чапаевская, 21.
Все это он должен успеть до 31 октября 2018 года. На это ему выделят 15,5 млн руб. из бюджетов области и сельского поселения.
9 млн руб. предоставят из областного бюджета и бюджета сельского поселения Подстепки Ставропольского района на обновление дорог и тротуаров в селе Подстепки.
На эти средства победившая компания, которую выберут 16 июля, отремонтирует дорогу по улице Советской, дороги и тротуары по адресам: ул. Подборненская, 17,19,21 и 23, ул. Юбилейная, 22,24,26 и 28, ул. Чкалова, 1 и 3.
Работы должны быть завершены до 29 августа этого года.
Еще 8,7 млн руб. из районной казны пойдут на ремонт дорог в с. Большое Микушкино Исаклинского района. Подрядчика определят 20 июля. Завершение работ запланировано на 1 сентября 2018 года.
Последние комментарии
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.