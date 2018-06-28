В трех селах области приведут в порядок дороги

На сайте госзакупок размещена документация трех аукционов по поиску подрядчиков, которые приведут в порядок улично-дорожную сеть в Большеглушицком, Ставропольском и Исаклинском районах.

Так, 19 июля определят подрядчика, который отремонтирует дороги и тротуары в селе Большая Глушица Большеглушицкого района. Работы будут вести по адресам: улицы Советская, Первомайская, Ленинградская и Гагарина, пер. Песочный, а также около ул. Бакинская д. 30, ул. Кировская д. 11 и 44, ул. Советская, 42, 54 и 57, ул. Пионерская, 4,10,26,28,30 и 32 и ул. Чапаевская, 21.

Все это он должен успеть до 31 октября 2018 года. На это ему выделят 15,5 млн руб. из бюджетов области и сельского поселения.

9 млн руб. предоставят из областного бюджета и бюджета сельского поселения Подстепки Ставропольского района на обновление дорог и тротуаров в селе Подстепки.

На эти средства победившая компания, которую выберут 16 июля, отремонтирует дорогу по улице Советской, дороги и тротуары по адресам: ул. Подборненская, 17,19,21 и 23, ул. Юбилейная, 22,24,26 и 28, ул. Чкалова, 1 и 3.

Работы должны быть завершены до 29 августа этого года.

Еще 8,7 млн руб. из районной казны пойдут на ремонт дорог в с. Большое Микушкино Исаклинского района. Подрядчика определят 20 июля. Завершение работ запланировано на 1 сентября 2018 года.