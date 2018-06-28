Болельщица из Колумбии: "Раньше я думала, что Россия очень закрытая страна"

Эван, Даниэла и Жаклин — колумбийцы, живущие во Франции. Они приехали в Самару на предстоящий матч между Колумбией и Сенегалом. До этого болельщики посетили Казань и Сочи. Своей поездкой они довольны, туристы отмечает дружелюбие людей и чистоту улиц.

"К сожалению, мало кто говорит по-английски, но информация о чемпионате представлена на многих языках и это хорошо", — говорит Эван.

Хорхе и Айлин приехали из Колумбии и Венесуэлы. Они также говорят о красоте России и дружелюбии россиян. "Самара — очень интересный город, город с историей", — говорит Айлин. До Самары друзья посетили Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

"Все города очень красивые, но абсолютно разные", — отмечает Хорхе. Болельщики одобряют работу волонтеров, благодаря которым невозможно заблудиться в городе.

Хорхе и Айлин успели попробовать блюда русской кухни, в частности, борщ, который очень понравился фанатам. Они купили сувениры — чашки с символикой Самары, матрешку и значок с надписью "Из Самары с любовью". "Я бы порекомендовала всем своим друзьям посетить Россию", — признается Айлин.

Ана из Колумбии поменяла свое мнение о России, когда приехала на чемпионат. "Раньше я думала, что Россия очень закрытая, суровая страна", — говорит девушка. До Самары Ана побывала в Саранске и Казани. Она также отмечает, что мало россиян говорят на английском, а тем более на испанском, но волонтеры помогают ориентироваться в городе.

Ана радуется теплой погоде, она не думала, что в России будет так жарко.