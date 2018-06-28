Болельщик из Сенегала Мэйсс: "Колумбия победит на трибунах, а Сенегал — на поле"

Среди болельщиков на "Самара Арене" сегодня относительно немного поклонников сборной Сенегала — по сравнению с несколькими тысячами колумбийских болельщиков. Однако они выделяются — и цветом кожи, и разноцветными зелено-желто-красными флагами. С ними на память фотографируются все — и россияне, и колумбийцы.
Болельщик сборной Сенегала Мэйсс рассказал, что ожидает сегодня напряженной игры. "Колумбия точно победит на трибунах. Ну, а мы пускай победим на поле", — говорит он.
Мэйсс работает врачом во Французской Гвиане. Там же, по его словам, работает и множество россиян, задействованных в космической индустрии. Поэтому он не боялся приехать в Россию на чемпионат мира. И, как говорит Мэйсс, не столкнулся здесь с проявлениями недоброжелательности по отношению к темнокожим.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?