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Болельщик из Сенегала Мэйсс: "Колумбия победит на трибунах, а Сенегал — на поле"

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Среди болельщиков на "Самара Арене" сегодня относительно немного поклонников сборной Сенегала — по сравнению с несколькими тысячами колумбийских болельщиков. Однако они выделяются — и цветом кожи, и разноцветными зелено-желто-красными флагами. С ними на память фотографируются все — и россияне, и колумбийцы.

Фото: Мария Прияткина

Болельщик сборной Сенегала Мэйсс рассказал, что ожидает сегодня напряженной игры. "Колумбия точно победит на трибунах. Ну, а мы пускай победим на поле", — говорит он.

Мэйсс работает врачом во Французской Гвиане. Там же, по его словам, работает и множество россиян, задействованных в космической индустрии. Поэтому он не боялся приехать в Россию на чемпионат мира. И, как говорит Мэйсс, не столкнулся здесь с проявлениями недоброжелательности по отношению к темнокожим.

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