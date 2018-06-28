Алла Шахматова обещает сделать Художественный музей открытым

Самарский художественный музей почти полгода работал без директора, после увольнения по собственному желанию Галины Рябчук. В июне на эту должность назначена Алла Шахматова, художник и создатель галереи "Вавилон". В планах у нового директора — сделать музей открытым и расширить сферу его деятельности.

Расширение и возрождение

"У Аллы Леонидовны большой опыт руководства галереей, есть опыт продвижения искусства. Это, на мой взгляд, как раз необходимо сегодня нашему Художественному музею, чтобы он стал по-настоящему современным и притягательным для жителей города, — прокомментировал назначение врио министра культуры Сергей Филиппов. — На сегодня главная задача музея — стать открытым для города, чего, на мой взгляд, в прежние годы не хватало".

Алла Шахматова уже нашла общий язык с коллективом: "Галерея "Вавилон" существует на арт-поле 20 лет, и за это время я поняла, что команда — одна из главных составляющих работы. Доверять тем, кто рядом, прислушиваться, чтобы прийти к общему результату, очень важно. Я очень волновалась, когда шла в музей, думала, как меня примут, но все получилось отлично. Мне кажется, у нас будет прекрасная команда".

Новый директор обещает сохранить партнерские отношения со всеми крупными российскими музеями (Третьяковской галереей, Московским домом фотографии, Музеями Кремля, "РОСИЗО" и другими). Русский музей в конце 2018 г. привезет выставку Левитана. В конце июля откроется выставка "Город солнца" с живописью 1930-1950-х из фондов "РОСИЗО". Одна из задач Аллы Шахматовой — расширение связей с региональными музеями, работа с частными коллекционерами: "И практически утрачена связь с самарскими художниками, это очень важная часть работы для меня".

Возродятся музыкальные вечера в Мраморном зале: "Рождественские, Пасхальные вечера — в этом зале должна быть жизнь". Вернется и попечительский совет музея. "Думаю, это решение не одного дня, но мы обязательно придем к нему, рядом с нами будут сильные люди из науки, из бизнеса, коллекционеры", — говорит Алла.

Быть открытым — новый девиз Художественного музея. "Мы с коллегами на первых небольших заседаниях сформулировали принцип: "открытый музей", — рассказывает директор. — Мне очень нравится эта идея. Нужно проводить разные мероприятия, не только традиционные вернисажи выставок. Здесь могут быть флешмобы, фестивали, олимпиады… Меня потрясло, что когда-то в этих стенах проходил женский шахматный турнир. Один из самарских бутиков делал презентацию именно в Художественном музее, это было модно. Конечно, здесь должны проходить только мероприятия очень высокого уровня, не все подряд. В музее живет дух Аннэты Яковлевны, а она умела сочетать модное и красивое. Проблема сейчас в том, что люди "с возможностями", состоятельные жители города не идут к нам, они не знают куда себя приложить. Я надеюсь сломать этот стереотип и через какое-то время представить новую концепцию музея".

Образцом и "самой высокой инстанцией" для нового директора музея будет самый известный за всю его историю руководитель — Аннэта Яковлевна Басс. Галерея "Вавилон" работала с ней с 1998-го: "Вплоть до 2006-го у нас был совместный проект, в котором галерея помогала создавать коллекцию музея. К нам приезжали серьезные художники и передавали в дар музею по работе. Я безумно уважаю Аннэту Яковлевну и очень ей признательна".

Атланты и современное искусство

Одной из не решенных проблем в работе музея остается закрытый на реставрацию корпус на ул. Венцека, 55 (особняк Шихобаловых). На вопросы по этой теме отвечал не только что принявший дела новый директор, а руководитель министерства культуры.

"Понимаю, насколько больной вопрос для всего города этот великий долгострой, и для министерства культуры, безусловно, тоже. На сегодня окончание работ по контракту — декабрь 2018 года. Мы сделаем все возможное, чтобы подрядчик свои обязательства исполнил, — пообещал Сергей Филиппов. — Сразу скажу, что до Нового года выставочное пространство не откроется. Речь идет о реставрационных работах. Для музея необходимо оборудование, и, может быть, придется еще раз пересмотреть концепцию этого филиала".

Напомним, в корпусе на Венцека планировали разместить работы Валентина Пурыгина, коллекцию Александра Васильева, а также выставочную площадку для современных самарских художников. Алле Шахматовой предстоит также подготовка техзадания на реставрацию интерьеров на ул. Куйбышева — ремонта в этом корпусе не было давно.

Вызвал дискуссию вопрос про актуальное искусство. Из зала высказали опасение, не займет ли оно слишком заметное место в работе музея. "Вопрос, что понимать под contemporary. Конечно, актуальное искусство будет присутствовать, но заверю вас, оно не будет нашей идеологией", — прокомментировала Алла Шахматова.

"Со своей стороны, обещаю взять этот вопрос под контроль, — отреагировал Сергей Филиппов. — Главная ценность нашего музея — в том, что это настоящий классический художественный музей. Конечно, можно представить это искусство более современными средствами продвижения. Согласен, что совсем игнорировать актуальное искусство неправильно, но у нас есть и другие площадки, которые им занимаются. Надеюсь, после завершения реставрации фабрики-кухни заработает в полную силу филиал "РОСИЗО", это его основная сфера".

100 работ на ВДНХ

Аллу Шахматову знают как человека, способного организовать вокруг искусства настоящий праздник (вспомните вернисажи в "Вавилоне") и привлечь людей из бизнеса. В организации пресс-конференции читался либеральный стиль руководства нового директора: за длинным столом перед журналистами сидели все заведующие отделами, слово дали каждому.

Главный хранитель Маргарита Кожевникова рассказала, что впервые за 20 лет музей поедет в Москву с большой коллекцией работ. На ВДНХ в 2018 г. запустили проект "Резидент", он покажет зрителю жемчужины столичных и региональных музеев. Самарский пригласили в проект вторым, после Екатеринбургского музея изобразительных искусств, чья выставка "Проверка на прочность" работает в павильоне "Рабочий и колхозница" до конца лета. Наш музей не в первый раз участвует в экспозициях на ВДНХ, но в ноябре покажет там сразу более 100 произведений из коллекции. В масштабной подборке будет представлено русское классическое искусство, авангард и восточная коллекция. В 2019 г. в Третьяковскую галерею поедут работы Поленова. Самара будет представлена и в проекте "Музей будущего" в филиале на Крымском валу. В Еврейском музее и центре толерантности покажут произведения Левитана.

"Каждая такая выставка мобилизует музей по многим направлениям", — объяснила главный хранитель. — Задействован и реставрационный блок, и научный, и хранение".

До 2025 г. музей должен загрузить коллекцию в государственный каталог музейного фонда России, и это сегодня одна из основных задач, считает заместитель директора по научной работе Татьяна Петрова: "Это очень серьезная работа, потому что не все экспонаты атрибутированы, не все до конца изучены, а позиций, которые нужно заполнить в каталоге, очень много". Должность научного сотрудника появится в филиале музея в Ширяеве. Должен быть опубликован уже почти подготовленный альбом знаменитой самарской коллекции авангарда.

Завотделом русского искусства Светлана Шатунова рассказала о запланированных лекциях, которые пройдут в тех же залах, в которых находятся экспонаты. Отдел музейной педагогики во главе с Оксаной Игнашовой планирует развивать программы для узких целевых аудиторий. Заведующая выставочным отделом Яна Данилова сообщила о решении нового директора сделать ежегодным фестиваль современной иллюстрации "Барбазуль", который с большим успехом прошел в музее этой весной. "Наш выставочный план на следующий год сверстан таким образом, что будут проекты, интересные и старшему поколению, и молодым, будут обалденные выставки фотографии", — анонсировала Яна.