16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Алла Шахматова обещает сделать Художественный музей открытым В дни матчей ЧМ-2018 самарские музеи будут работать дольше обычного Александр Кремер: "Цену этому шедевру даст время" На время ЧМ "Бункер Сталина" в Самаре перешел на новый режим работы Коллекция тольяттинского Музея актуального реализма впервые представлена в Самаре

Музеи и выставки Культура

Алла Шахматова обещает сделать Художественный музей открытым

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 60
Версия для печати

Самарский художественный музей почти полгода работал без директора, после увольнения по собственному желанию Галины Рябчук. В июне на эту должность назначена Алла Шахматова, художник и создатель галереи "Вавилон". В планах у нового директора — сделать музей открытым и расширить сферу его деятельности.

Расширение и возрождение

"У Аллы Леонидовны большой опыт руководства галереей, есть опыт продвижения искусства. Это, на мой взгляд, как раз необходимо сегодня нашему Художественному музею, чтобы он стал по-настоящему современным и притягательным для жителей города, — прокомментировал назначение врио министра культуры Сергей Филиппов. — На сегодня главная задача музея — стать открытым для города, чего, на мой взгляд, в прежние годы не хватало".

Алла Шахматова уже нашла общий язык с коллективом: "Галерея "Вавилон" существует на арт-поле 20 лет, и за это время я поняла, что команда — одна из главных составляющих работы. Доверять тем, кто рядом, прислушиваться, чтобы прийти к общему результату, очень важно. Я очень волновалась, когда шла в музей, думала, как меня примут, но все получилось отлично. Мне кажется, у нас будет прекрасная команда".

Новый директор обещает сохранить партнерские отношения со всеми крупными российскими музеями (Третьяковской галереей, Московским домом фотографии, Музеями Кремля, "РОСИЗО" и другими). Русский музей в конце 2018 г. привезет выставку Левитана. В конце июля откроется выставка "Город солнца" с живописью 1930-1950-х из фондов "РОСИЗО". Одна из задач Аллы Шахматовой — расширение связей с региональными музеями, работа с частными коллекционерами: "И практически утрачена связь с самарскими художниками, это очень важная часть работы для меня".

Возродятся музыкальные вечера в Мраморном зале: "Рождественские, Пасхальные вечера — в этом зале должна быть жизнь". Вернется и попечительский совет музея. "Думаю, это решение не одного дня, но мы обязательно придем к нему, рядом с нами будут сильные люди из науки, из бизнеса, коллекционеры", — говорит Алла.

Быть открытым — новый девиз Художественного музея. "Мы с коллегами на первых небольших заседаниях сформулировали принцип: "открытый музей", — рассказывает директор. — Мне очень нравится эта идея. Нужно проводить разные мероприятия, не только традиционные вернисажи выставок. Здесь могут быть флешмобы, фестивали, олимпиады… Меня потрясло, что когда-то в этих стенах проходил женский шахматный турнир. Один из самарских бутиков делал презентацию именно в Художественном музее, это было модно. Конечно, здесь должны проходить только мероприятия очень высокого уровня, не все подряд. В музее живет дух Аннэты Яковлевны, а она умела сочетать модное и красивое. Проблема сейчас в том, что люди "с возможностями", состоятельные жители города не идут к нам, они не знают куда себя приложить. Я надеюсь сломать этот стереотип и через какое-то время представить новую концепцию музея".

Образцом и "самой высокой инстанцией" для нового директора музея будет самый известный за всю его историю руководитель — Аннэта Яковлевна Басс. Галерея "Вавилон" работала с ней с 1998-го: "Вплоть до 2006-го у нас был совместный проект, в котором галерея помогала создавать коллекцию музея. К нам приезжали серьезные художники и передавали в дар музею по работе. Я безумно уважаю Аннэту Яковлевну и очень ей признательна".

Атланты и современное искусство

Одной из не решенных проблем в работе музея остается закрытый на реставрацию корпус на ул. Венцека, 55 (особняк Шихобаловых). На вопросы по этой теме отвечал не только что принявший дела новый директор, а руководитель министерства культуры.

"Понимаю, насколько больной вопрос для всего города этот великий долгострой, и для министерства культуры, безусловно, тоже. На сегодня окончание работ по контракту — декабрь 2018 года. Мы сделаем все возможное, чтобы подрядчик свои обязательства исполнил, — пообещал Сергей Филиппов. — Сразу скажу, что до Нового года выставочное пространство не откроется. Речь идет о реставрационных работах. Для музея необходимо оборудование, и, может быть, придется еще раз пересмотреть концепцию этого филиала".

Напомним, в корпусе на Венцека планировали разместить работы Валентина Пурыгина, коллекцию Александра Васильева, а также выставочную площадку для современных самарских художников. Алле Шахматовой предстоит также подготовка техзадания на реставрацию интерьеров на ул. Куйбышева — ремонта в этом корпусе не было давно.

Вызвал дискуссию вопрос про актуальное искусство. Из зала высказали опасение, не займет ли оно слишком заметное место в работе музея. "Вопрос, что понимать под contemporary. Конечно, актуальное искусство будет присутствовать, но заверю вас, оно не будет нашей идеологией", — прокомментировала Алла Шахматова.

"Со своей стороны, обещаю взять этот вопрос под контроль, — отреагировал Сергей Филиппов. — Главная ценность нашего музея — в том, что это настоящий классический художественный музей. Конечно, можно представить это искусство более современными средствами продвижения. Согласен, что совсем игнорировать актуальное искусство неправильно, но у нас есть и другие площадки, которые им занимаются. Надеюсь, после завершения реставрации фабрики-кухни заработает в полную силу филиал "РОСИЗО", это его основная сфера".

100 работ на ВДНХ

Аллу Шахматову знают как человека, способного организовать вокруг искусства настоящий праздник (вспомните вернисажи в "Вавилоне") и привлечь людей из бизнеса. В организации пресс-конференции читался либеральный стиль руководства нового директора: за длинным столом перед журналистами сидели все заведующие отделами, слово дали каждому.

Главный хранитель Маргарита Кожевникова рассказала, что впервые за 20 лет музей поедет в Москву с большой коллекцией работ. На ВДНХ в 2018 г. запустили проект "Резидент", он покажет зрителю жемчужины столичных и региональных музеев. Самарский пригласили в проект вторым, после Екатеринбургского музея изобразительных искусств, чья выставка "Проверка на прочность" работает в павильоне "Рабочий и колхозница" до конца лета. Наш музей не в первый раз участвует в экспозициях на ВДНХ, но в ноябре покажет там сразу более 100 произведений из коллекции. В масштабной подборке будет представлено русское классическое искусство, авангард и восточная коллекция. В 2019 г. в Третьяковскую галерею поедут работы Поленова. Самара будет представлена и в проекте "Музей будущего" в филиале на Крымском валу. В Еврейском музее и центре толерантности покажут произведения Левитана.

"Каждая такая выставка мобилизует музей по многим направлениям", — объяснила главный хранитель. — Задействован и реставрационный блок, и научный, и хранение".

До 2025 г. музей должен загрузить коллекцию в государственный каталог музейного фонда России, и это сегодня одна из основных задач, считает заместитель директора по научной работе Татьяна Петрова: "Это очень серьезная работа, потому что не все экспонаты атрибутированы, не все до конца изучены, а позиций, которые нужно заполнить в каталоге, очень много". Должность научного сотрудника появится в филиале музея в Ширяеве. Должен быть опубликован уже почти подготовленный альбом знаменитой самарской коллекции авангарда.

Завотделом русского искусства Светлана Шатунова рассказала о запланированных лекциях, которые пройдут в тех же залах, в которых находятся экспонаты. Отдел музейной педагогики во главе с Оксаной Игнашовой планирует развивать программы для узких целевых аудиторий. Заведующая выставочным отделом Яна Данилова сообщила о решении нового директора сделать ежегодным фестиваль современной иллюстрации "Барбазуль", который с большим успехом прошел в музее этой весной. "Наш выставочный план на следующий год сверстан таким образом, что будут проекты, интересные и старшему поколению, и молодым, будут обалденные выставки фотографии", — анонсировала Яна.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Жидкова 23 мая 2018 05:16 В честь 75-летия Сталинградской битвы в Самаре пройдет выставка "Имя Победы - русский солдат!"

только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?

Алла Матвеева 11 апреля 2018 06:46 Коллекционер Олег Малахов рассказал, как собирал гравюры, представленные на выставке в Худмузее

Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока

Дмитрий Лакоценин 27 марта 2018 14:19 В Самаре откроется выставка пейзажей Николая Лукашука "О родном и близком"

Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.

Нина HR 04 декабря 2017 15:36 "Самарская жемчужина"-2018 показала роскошь ювелирных украшений

Красотища. Была недавно в Киеве на ювелирной выставке - Злато.юа покорили - ооочень много экспонатов очень красивых

Dmitry Lakotsenin 10 октября 2017 13:59 В Доме журналиста открылась юбилейная выставка самарского художника Николая Лукашука "Мета-взгляд"

Хороший художник и достойные работы!

Фото на сайте

Александр Кремер: "Цену этому шедевру даст время"

Александр Кремер: "Цену этому шедевру даст время"

ТЦ "АМБАР" захватил рыбный десант во главе с самой настоящей акулой

ТЦ "АМБАР" захватил рыбный десант во главе с самой настоящей акулой

Выставка "Спасенные сокровища сарматских курганов"

Выставка "Спасенные сокровища сарматских курганов"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1