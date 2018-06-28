Болельщица сборной Колумбии Полин: "Мой будущий ребенок сердцем — за Колумбию"

Жительница Бельгии Полин вышла замуж за колумбийца. И теперь путешествует по России, поддерживая национальную сборную Колумбии на чемпионате мира по футболу. Полин не стесняет ее интересное положение: девушка нарисовала на круглом животике сердце в цветах флага Колумбии и с удовольствием позирует фотографам.

"Рисунок означает, что наш будущий ребенок сердцем болеет за Колумбию, — сказала Полин. — Мы проехали по разным городам России, каждый понравился мне по-своему, но Самара — больше всего. Здесь очень спокойно", — считает болельщица.