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Единоборства Спорт

Самарские самбисты завоевали бронзу всероссийской летней универсиады

ОМСК. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Омске состоялся финал VI Всероссийской летней универсиады по самбо.

По итогам соревнований спортсмены Самарской области завоевали две медали.

Алексей Беляев завоевал бронзу в весовой категории 82 кг. Глеб Шумилов стал бронзовым призером в весовой категории 90 кг, сообщает министерство спорта Самарской области.

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