Самарские самбисты завоевали бронзу всероссийской летней универсиады

В Омске состоялся финал VI Всероссийской летней универсиады по самбо.

По итогам соревнований спортсмены Самарской области завоевали две медали.

Алексей Беляев завоевал бронзу в весовой категории 82 кг. Глеб Шумилов стал бронзовым призером в весовой категории 90 кг, сообщает министерство спорта Самарской области.