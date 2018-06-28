Самарские самбисты завоевали бронзу всероссийской летней универсиады

В Омске состоялся финал VI Всероссийской летней универсиады по самбо.
По итогам соревнований спортсмены Самарской области завоевали две медали.
Алексей Беляев завоевал бронзу в весовой категории 82 кг. Глеб Шумилов стал бронзовым призером в весовой категории 90 кг, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?