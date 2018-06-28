Болельщик Виктор Морида: "Между колумбийцами и русскими много общего"

По дороге на стадион иностранные болельщики поделились своими впечатлениями с Волга Ньюс.

Коренной колумбиец Виктор Морида приятно удивлен российским радушием и гостеприимством.

"Я думал, что самарцы будут относится к нам довольно холодно, а на деле они оказались дружелюбными и приветливыми. В этом смысле у русских и колумбийцев много общего. — говорит Виктор. — Мы расскажем друзьям, что Россия кардинально отличается от того, что мы о ней думаем. Я думаю, вам нужно развивать туризм. Санкт-Петербург, Казань, Самара — все это замечательные города, где можно прекрасно проводить время".