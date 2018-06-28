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Футбол Спорт

Болельщик Виктор Морида: "Между колумбийцами и русскими много общего"

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По дороге на стадион иностранные болельщики поделились своими впечатлениями с Волга Ньюс.

Фото: Дарья Дорожкина

Коренной колумбиец Виктор Морида приятно удивлен российским радушием и гостеприимством.

"Я думал, что самарцы будут относится к нам довольно холодно, а на деле они оказались дружелюбными и приветливыми. В этом смысле у русских и колумбийцев много общего. — говорит Виктор. — Мы расскажем друзьям, что Россия кардинально отличается от того, что мы о ней думаем. Я думаю, вам нужно развивать туризм. Санкт-Петербург, Казань, Самара — все это замечательные города, где можно прекрасно проводить время".

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