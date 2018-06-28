Прокуратура требует установить на причалах Самарского речвокзала леерные ограждения

Куйбышевская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности плавания при содержании гарантированных глубин судового хода в ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" и обнаружила ряд нарушений. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По данным надзорного ведомства, "СРПП" эксплуатирует гидротехническое сооружение — пассажирскую причальную набережную и причальные бычки пассажирского райуправления речного пассажирского предприятия Самары, предназначенное для посадки-высадки пассажиров.

"В то же время в нарушение требований нормативно-правовых документов на протяжении всего причального сооружения отсутствовало леерное ограждение, — сообщают в прокуратуре. — Колесоотбойное устройство причала находилось в неисправном состоянии, отсутствовали резиновые отбойные устройства".

В связи с выявленными нарушениями в адрес руководства "СРПП" прокуратура направила представление об устранении нарушений.