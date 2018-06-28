Радость колумбийцев и невезение сенегальцев на "Самара Арене" - 1:0

В четверг, 28 июня, на "Самара Арене" завершился матч последнего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Во встрече сборных Сенегала и Колумбии, а также в параллельно проходящей в Волгограде игре между командами Японии и Польши решалось, какие сборные из группы H выйдут в плей-офф чемпионата мира.

В самарском матче долгое время не было забитых мячей. Соперники играли на равных, хотя по количеству острых моментов и ударов по воротам небольшое преимущество оставалось за Сенегалом.

В середине первого тайма, после видеопотока, судья отменил первоначальное решение назначить пенальти в ворота Колумбии. Но затем колумбийцы лишились одного из ключевых игроков: Хамес Родригес покинул поле из-за травмы.

В середине второго тайма трибуны "Самара Арены" запели: в Волгограде сборная Польши открыла счет во встрече с Японией. При таком раскладе и ничьей в Самаре из группы выходили бы и Сенегал, и Колумбия.

Однако колумбийские футболисты рассчитывали не только на помощь поляков, но и на себя. На 74-й минуте латиноамериканцы забили гол: после подачи Кинтеро с угла поля защитник сборной Колумбии Мина ударом головой и переиграл высоких сенегальцев - 0:1.

Оба матча завершились с минимальным счетом. У сборных Сенегала и Японии в турнирной таблице оказались равные показатели по разнице мячей и личным встречам. В этом случае, согласно регламенту чемпионата мира, считалось бы количество полученных командами желтых карточек. Японцы за счет меньшего количества предупреждений оказались в таблице на втором месте, а Сенегал - на третьем. Таким образом, ни одной африканской сборной не удалось преодолеть групповой этап ЧМ-2018.