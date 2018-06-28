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Журналист из Вьетнама: "Я думал, что Самара — секретный город, а здесь все открыты и дружелюбны"

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Среди посетителей фан-зоны вьетнамский журналист Чанг Хуанг Тхай. Юноша работает на вьетнамском телевидение, а также пишет тексты для газеты. За время чемпионата он успел побывать в Москве, Волгограде, Ростове на Дону, а теперь и в Самаре.

"Первое впечатление, которое я получаю, связано с едой. В каждом российском городе свои продукты и свои традиции", — рассказал Тхай. В Самаре он успел побывать на набережной, а также взглянуть на город со смотровой площадки ж/д вокзала.

Тхай рассказал, что немного изучал историю Самары как запасной столицы страны, из чего сделал вывод, что город по прежнему остается закрытым и секретным. "На самом деле все не так. Люди открытие и дружелюбные. Вчера я безуспешно пытался сесть на автобус, пока не встретил пожилую пару. Они проводили меня до остановки", — рассказал журналист.

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