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Футбол Спорт

Наталья Мендез: "Победу Колумбии мы будем отмечать всю ночь"

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В день матча Сенегал-Колумбия большинство болельщиков отправились на стадион "Самара-Арена". Есть и такие кто болел за своих из фан-зоны.

Колумбийка Наталья Мендез (на фото в центре) приехала в Самару в понедельник. "Мы уже посмотрели город, побывали на пляже и полюбовались Волгой", — рассказала Наталья. Победу своей сборной девушка планирует отмечать всю ночь. "Будем гулять, танцевать и поздравлять друг друга!"

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