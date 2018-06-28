Наталья Мендез: "Победу Колумбии мы будем отмечать всю ночь"

В день матча Сенегал-Колумбия большинство болельщиков отправились на стадион "Самара-Арена". Есть и такие кто болел за своих из фан-зоны.
Колумбийка Наталья Мендез (на фото в центре) приехала в Самару в понедельник. "Мы уже посмотрели город, побывали на пляже и полюбовались Волгой", — рассказала Наталья. Победу своей сборной девушка планирует отмечать всю ночь. "Будем гулять, танцевать и поздравлять друг друга!"
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?