Очевидцы сообщили об эвакуации людей из нескольких крупных ТРК Самары, станции метро и в больнице им Ерошевского

В четверг, 28 июня, около восьми часов вечера в Самаре прошла эвакуация людей из нескольких крупных торговых центров Самары, в частности ТРК "Аврора", "Космопорт", "Леруа Мерлен", "Гудок", "Апельсин", "Мега", а так же из станции метро "Алабинская" и больницы им. Ерошевского, об этом сообщали очевидцы происходящего.

Например, по сообщению очевидца, около девяти часов вечера возле ТЦ "Гудок" стояла пожарная машина, автомобиль "скорой помощи" и размещались транспортные средства полицейских. А на улице возле здания находились несколько десятков человек, в основном это были молодые люди.

Ситуация с эвакуацией людей нашла отражение и в местных соцсетях. В частности самарцы говорили о том, что эвакуация проводилась в связи с сообщениями о заминированиях.

И эту версию подтвердили правоохранители. Так в 23:20 в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области официально сообщили, что 28 июня в полицию поступил ряд звонков о возможном заминировании объектов в Самаре.

"Сотрудники полиции провели необходимые проверочные мероприятия, опасных предметов обнаружено не было, - уточнили в областном Главке. - В настоящее время все объекты работают в штатном режиме. Проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к ложным сообщениям, в отношении которых будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством".