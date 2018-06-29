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ЧМ-2018

Юные футболисты из Самары стали подающими мячи на матчах Чемпионата мира по футболу

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прошедшие отбор на эту ответственную роль - игроки старшей группы из лучших команд городских и региональных этапов соревнований "Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola", выбранные по результатам их игры в прошлом сезоне.

Фото: Архив «ВН»

Часть команд уже стала причастной к футбольной истории России — это ребята из команд "Луч" г. Чапаевск, "Сергиевск", "Школа № 58", "Школа № 3" Промышленный район, "Орбита" из ЦДТ "Металлург" "ОСШ Стимул" и ФСК "Кристалл" г. Жигулевск - они подавали мячи на матчах Коста-Рика-Сербия, Дания-Австралия, Уругвай-Россия и Сенегал-Колумбия. Юным спортсменам еще предстоит выйти на поле стадиона "Самара Арена" — они станут подающими мячи во время матчей 1/8 финала 2 июля, и ¼ финала 7 июля.

Ребята окажутся буквально на расстоянии вытянутой руки от звезд мирового футбола. По мнению компании, подарившей юным самарцам эту уникальную возможность, этот опыт даст целому поколению молодых футболистов стимул к достижению новых профессиональных вершин и выведет на новый уровень любительский футбол в России.

По словам подающего мячи на матче Уругвай-Россия из команды "Луч" Андрея Новикова, о том, что он и его друзья по команде станут подающими, им рассказал тренер. "Сначала мы даже не поверили! Это были невероятные ощущения, - вспоминает Андрей. - Было очень здорово увидеть игроков сборной России по футболу вживую, прямо перед собой, увидеть игру так близко! Все игроки — очень высокого уровня, не могу выделить кого-то одного, мне всем хотелось подать мяч. Футболом я занимаюсь уже 9 лет, мое амплуа — вратарь. И хотя я играю в любительской команде, я люблю футбол и играю в свое удовольствие".

Отбор подающие мячей проводился среди участников из регионов городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM: Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Ростова-на-Дону, Саранска, Самары и Сочи. В состав каждой группы подающих мячи входят от 12 до 14 человек, которые станут неотъемлемой частью самого масштабного футбольного события в мире. Всего, в рамках Детско-юношеской программы FIFA, Coca-Cola предоставит возможность стать подающими мячи в матчах главного футбольного турнира планеты 776 мальчикам и девочкам из разных уголков России.

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