В июле в Самарской области будет жарче обычного

Как сообщает ведущий синоптик Приволжского УГМС Ирина Вытягова, среднесуточная температура воздуха в июле ожидается в пределах 20,7…23,6°, что на 1,2-1,5° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков предполагается около нормы.