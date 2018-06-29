В Самаре колумбийцы отметили победу своей сборной над Сенегалом массовыми гуляниями

В четверг, 28 июня, сборная Колумбии по футболу одержала победу над командой Сенегала в матче группового этапа ЧМ-2018, который прошел на стадионе "Самара Арена". Победа позволила колумбийцам выйти в плей-офф чемпионата.

Болельщики латиноамериканской команды отметили это событие шумными гуляниями по улицам нашего города.