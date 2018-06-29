Самарские полицейские познакомили коллег из Колумбии и Сенегала с Дядей Степой

Сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области познакомили полицейских из Колумбии и Сенегала с самым знаменитым милиционером — Дядей Степой, сообщает ведомство.

Самарские правоохранители рассказали гостям о сказочном герое, о том, как самого высокого и доброго милиционера любят дети, а также подарили книгу о Дяде Степе с дарственной надписью на английском языке.