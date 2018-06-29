Полицейские Самары задержали подозреваемых в кражах крышек люков теплотрасс

Сотрудники Советского РОВД Самары вернули работникам "Предприятия тепловых сетей" крышки люков, которые в ночь на 20 марта 2018 г. были похищены группой злоумышленников с тепловой камеры рядом с домом № 125 по ул. Гагарина, об этом сообщают в пресс-службе группы "Т Плюс".

В пресс-службе Группы "Т Плюс" так же отметили, что интерес охотников за черными и цветными металлами к энергетическим объектам в Самарском регионе по-прежнему не снижается. В частности, в 2017 г. в Самаре было похищено пять крышек люков, в Новокуйбышевске — девять. По данным фактам было возбуждено четыре уголовных дела.

Очередной факт хищения был зафиксирован специалистами "ПТС" 20 марта 2018 г., когда неизвестными были похищены три крышки люков в Советском районе города. По заявлению от теплоэнергетиков было проведено расследование, в результате которого сотрудниками полиции были задержаны два жителя Самары. Сдать похищенное им не удалось — три 50-килограммовых чугунных крышки были изъяты и возвращены "Предприятию тепловых сетей".

По данному факту возбуждено уголовное дело. Согласно ст. 158 ч.2 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору", горе-похитителям грозят принудительные работы, либо крупный штраф в размере до 200 тыс. рублей.

Руководство "Предприятия тепловых сетей" благодарит сотрудников отдела полиции № 3 г.Самара за проявленный профессионализм и помощь в поддержании энергетической безопасности областной столицы.

Энергетики напоминают, что воровство крышек люков создает угрозу для жизни и здоровья горожан, а также риск причинения вреда имуществу автолюбителей.