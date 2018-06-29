Полицейские Самары задержали подозреваемых в кражах крышек люков теплотрасс

Сотрудники Советского РОВД Самары вернули работникам "Предприятия тепловых сетей" крышки люков, которые в ночь на 20 марта 2018 г. были похищены группой злоумышленников с тепловой камеры рядом с домом № 125 по ул. Гагарина, об этом сообщают в пресс-службе группы "Т Плюс".
В пресс-службе Группы "Т Плюс" так же отметили, что интерес охотников за черными и цветными металлами к энергетическим объектам в Самарском регионе по-прежнему не снижается. В частности, в 2017 г. в Самаре было похищено пять крышек люков, в Новокуйбышевске — девять. По данным фактам было возбуждено четыре уголовных дела.
Очередной факт хищения был зафиксирован специалистами "ПТС" 20 марта 2018 г., когда неизвестными были похищены три крышки люков в Советском районе города. По заявлению от теплоэнергетиков было проведено расследование, в результате которого сотрудниками полиции были задержаны два жителя Самары. Сдать похищенное им не удалось — три 50-килограммовых чугунных крышки были изъяты и возвращены "Предприятию тепловых сетей".
По данному факту возбуждено уголовное дело. Согласно ст. 158 ч.2 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору", горе-похитителям грозят принудительные работы, либо крупный штраф в размере до 200 тыс. рублей.
Руководство "Предприятия тепловых сетей" благодарит сотрудников отдела полиции № 3 г.Самара за проявленный профессионализм и помощь в поддержании энергетической безопасности областной столицы.
Энергетики напоминают, что воровство крышек люков создает угрозу для жизни и здоровья горожан, а также риск причинения вреда имуществу автолюбителей.
Последние комментарии
За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!
Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!
Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.
Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.
Ублюдок, своими бы руками ему руки и башку отрубила