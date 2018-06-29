В регионе ожидаются жаркие выходные

Температура воздуха в Самарской обалсти прогреется до 33 °C, сообщают в Приволжском УГМС.

В пятницу, 29 июня, малооблачно без осадков. Температура воздуха составит 25… 30 °C. Ветер северный 6-11 м/с. В субботу, 30 июня, также ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью температура воздуха составит 15… 20 °C, днем 28… 33 °C. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Такую же погоду синоптики прогнозируют и на воскресенье, 1 июля.