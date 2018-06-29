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Суды Происшествия

Самарца признали виновным в нападении на слепую бывшую жену

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские супруги развелись, но остались жить вместе. Мужчина отметил день рождения бывшей жены, а потом напал на нее с ножом. Когда за ним пришли полицейские, он крепко спал и ничего не помнил о произошедшем.

ЧП произошло 15 декабря 2017 года. Супруги Кругопольцевы жили вместе в коммуналке, хотя и были в разводе. Жена является инвалидом по зрению — она не видит почти ничего. Муж Николай в тот вечер выпивал, отмечая ее день рождения. Супруги поссорились, и Николай ударил женщину ножом в грудь, после чего крепко заснул. Пострадавшая попыталась остановить кровь самостоятельно, а когда поняла, что вот-вот потеряет сознание, обратилась к соседям по коммуналке. Те вызвали полицию и "скорую помощь".

Впоследствии Николай Кругопольцев скажет: когда его разбудили люди в погонах, он не понимал, что произошло и почему все в крови. Нападения на бывшую жену он тоже якобы не запомнил.

Как сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары, мужчине предъявили обвинение по ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", вину он признал полностью.

В результате суд назначил ему два года колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

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