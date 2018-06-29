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РСХБ увеличил выдачу ипотеки в 2,4 раза

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Россельхозбанк" в 2,4 раза увеличил объемы выдачи ипотечных кредитов по сравнению с показателями прошлого года. С начала 2018 года выдано ипотечных кредитов на сумму более 60 млрд рублей, в том числе 21,6 млрд рублей — на рефинансирование ипотечных заемщиков. Банк стабильно входит в число лидеров ипотечного рынка, предлагая одни из наиболее привлекательных условий кредитования и рефинансирования займов, полученных в сторонних банках.

РСХБ постоянно совершенствует условия кредитования на приобретение жилья, повышая доступность недвижимости для розничных клиентов. В 2018 году Банк увеличил максимальную сумму кредита до 60 млн рублей, возраст потенциального заемщика — до 75 лет, а также снизил требования к первоначальному взносу. В рамках совместных программ и акций с застройщиками клиенты РСХБ могут приобрести жилье на специальных условиях — по сниженной ставке от 4,85% годовых, а также воспользоваться "ипотечными каникулами" при покупке недвижимости в отдельных объектах.

По состоянию на 01.06.2018 ипотечный портфель Банка достиг 213 млрд рублей, увеличившись за январь–май текущего года на 17%.

Гид потребителя

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