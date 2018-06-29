На втором этапе Суперлиги пляжные "Крылья Советов" потерпели два поражения

Пляжные "Крылья Советов" потерпели два поражения подряд во втором туре ФОНБЕТ-Чемпионата России по пляжному футболу, который проходит в Саратове, сообщает пресс-служба самарского клуба.
В среду, 27 июня, "Крылья" крупно уступили местной саратовской "Дельте" — 1:7. Единственный мяч у самарцев на счету бразильца Эдиньо. В четверг, 28 июня, пляжные "Крылья" встретились с командой ЭЛМОНТ и вновь крупно оступились — 1:4. Гол престижа снова на счету Эдиньо.
В оставшихся встречах второго этапа самарцы сыграют с лидерами. В пятницу, 29 июня, "Крыльям" предстоит сыграть с московским "Спартаком", 30 июня со столичным "Локомотивом", а 1 июля с питерским "Кристаллом".
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