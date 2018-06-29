Мужчина, убивший продавщицу для кражи и обворовавший отца, получил 18 лет колонии

Самарский областной суд вынес приговор Николаю Золину. Его признали виновным в убийстве из корыстных побуждений, разбое и краже. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Как было установлено, 23 июля 2017 г. пьяный Золин в магазине в с. Мордовская селитьба, чтобы совершить кражу, напал с ножом на 40-летнюю продавщицу магазина. В итоге он похитил деньги и продукты общей стоимостью более 53 тыс. рублей. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

Кроме того, в июне 2017 г. мужчина украл у отца 4 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.