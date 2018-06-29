Самарца осудили за попытку дать взятку полицейскому

В Самаре 57-летнего местного жителя признали виновным в покушении на дачу взятки полицейскому, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, 23 января 2018 г. сотрудники ОП № 1 У МВД России обнаружили, что в павильоне кафе в Кировском районе незаконно продают алкоголь.

Чтобы избежать административной ответственности нарушитель попытался дать взятку 12 тыс. руб. оперуполномоченному отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Кировскому району отдела ЭБ и ПК городского У МВД, чтобы тот не фиксировал нарушение. Сотрудник полиции не принял взятку.

26 июня Кировский районный суд назначил обвиняемому два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом 60 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.