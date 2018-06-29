Агрохолдинг БИО-ТОН приобретает новую технику при поддержке Россельхозбанка

При финансовой поддержке Самарского регионального филиала Россельхозбанка агрохолдинг БИО-ТОН расширит свой технопарк. На эти цели предприятию выделено более 162 млн рублей. Компания направит заемные средства на приобретение 6 тракторов и 5 сушилок для послеуборочной сушки зерна.

Компания "БИО-ТОН" — одно из крупнейших агропромышленных предприятий Самарской области, с 2006 года занимается производством, переработкой, хранением и дальнейшей реализацией сельскохозяйственной продукции. Основные виды деятельности — выращивание зерновых и зернобобовых культур, переработка молока. Площадь обрабатываемых предприятием земель превышает 382 000 га. С 2008 года филиал банка выступает основным финансовым партнером предприятия, обеспечивая кредитование его текущей и инвестиционной деятельности.

"Целевая программа кредитования техники под ее залог, действующая в банке, разработана специально для того, чтобы помочь сельхозтоваропроизводителям провести модернизацию технического парка. Практически вся техника, приобретаемая нашими клиентами в кредит, проходит по этой программе. Важно отметить, что она предусматривает выделение средств не только для приобретения сельхозтехники, но и грузового автотранспорта", — отметил директор филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.