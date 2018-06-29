В Самаре пройдет легкоатлетический кросс "Сокольи Горы-2018"

4 августа на территории ГАУ СО УСЦ "Чайка" в пос. Управленческий состоится Второй открытый Самарский легкоатлетический кросс "Сокольи Горы", сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Оргкомитет предоставляет прекрасную возможность проверить свою физическую подготовку всем желающим. Трасса для кросса будет проходить, по уже знакомым любителям спорта, лесным просекам в окрестностях Сокольих гор на дистанциях 3/5/10/20 км, а также отдельно будет дан старт корпоративному забегу на 3 км.

Начало мероприятия в 10:30. Награждение победителей и призеров состоится в каждой возрастной группе, а также всем участникам дипломы и уникальные медали финишерам.

Регистрация продлится до 1 августа.