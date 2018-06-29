Ростелеком знакомит школьников Самарской области с цифровым миром

В детских оздоровительных лагерях стартовал ежегодный проект департамента информационных технологий и связи Самарской области и компании "Ростелеком" по профориентации школьников во время летних каникул.

"Цифровые перемены пришли в образовательную сферу, - говорит пресс-секретарь Самарского филиала компании "Ростелеком" Наталия Волжанская. - Появились новые требования к уровню компетенций молодых специалистов. Надо учиться жить в стремительно меняющемся мире, использовать возможности Интернета и искусственного интеллекта для выбора профессии. Об этом мы и будем говорить с ребятами".

Первыми участниками серии мероприятий стали школьники, отдыхающие в детском оздоровительном лагере "Дружба" городского округа Чапаевск. Подростки учились действовать в условиях многозадачности в ограниченное время, расставлять приоритеты, принимать оперативные решения, совмещать учебу и увлечения.

Сотрудники Ростелекома разработали бизнес-кейс, который помогает раскрыть творческий потенциал детей. Он максимально приближен к современным реалиям и интересен именно этой возрастной категории. Ребята предлагали способы расширения спектра услуг компании в рамках игры "Электронная школа будущего", работали над дорожной картой условного проекта и стратегией его продвижения в регионах страны. Самые активные получили сувениры от компании.

"Высокие технологии − это то, что действительно интересно. Мы совсем скоро будем выбирать институт и уже сейчас задумываемся, по каким предметам станем сдавать ЕГЭ. Мне встреча с Ростелекомом помогла принять решение и остановиться на профессии IT-специалиста, - поделился планами Данила Стрелков из Новокуйбышевска. - Буду сдавать физику и математику, они точно пригодятся".

До конца лета сотрудники Ростелекома с презентациями и деловыми играми посетят еще четыре летних оздоровительных лагеря Самарской области.