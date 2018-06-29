Ростелеком знакомит школьников Самарской области с цифровым миром

В детских оздоровительных лагерях стартовал ежегодный проект департамента информационных технологий и связи Самарской области и компании "Ростелеком" по профориентации школьников во время летних каникул.
"Цифровые перемены пришли в образовательную сферу, - говорит пресс-секретарь Самарского филиала компании "Ростелеком" Наталия Волжанская. - Появились новые требования к уровню компетенций молодых специалистов. Надо учиться жить в стремительно меняющемся мире, использовать возможности Интернета и искусственного интеллекта для выбора профессии. Об этом мы и будем говорить с ребятами".
Первыми участниками серии мероприятий стали школьники, отдыхающие в детском оздоровительном лагере "Дружба" городского округа Чапаевск. Подростки учились действовать в условиях многозадачности в ограниченное время, расставлять приоритеты, принимать оперативные решения, совмещать учебу и увлечения.
Сотрудники Ростелекома разработали бизнес-кейс, который помогает раскрыть творческий потенциал детей. Он максимально приближен к современным реалиям и интересен именно этой возрастной категории. Ребята предлагали способы расширения спектра услуг компании в рамках игры "Электронная школа будущего", работали над дорожной картой условного проекта и стратегией его продвижения в регионах страны. Самые активные получили сувениры от компании.
"Высокие технологии − это то, что действительно интересно. Мы совсем скоро будем выбирать институт и уже сейчас задумываемся, по каким предметам станем сдавать ЕГЭ. Мне встреча с Ростелекомом помогла принять решение и остановиться на профессии IT-специалиста, - поделился планами Данила Стрелков из Новокуйбышевска. - Буду сдавать физику и математику, они точно пригодятся".
До конца лета сотрудники Ростелекома с презентациями и деловыми играми посетят еще четыре летних оздоровительных лагеря Самарской области.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)