Окенфолд принес Фан-фесту немного "Перемен"

Культ диджейского ремесла в последние годы заметно поугас, но в мире "вертушек" и суббасов есть и немеркнущие звезды. Одна из них - лондонец Пол Окенфолд. Посетить ради него FIFA Fan Fest стоило даже тем, кто равнодушен к футболу и клубной музыке.
Во время матча Сенегал - Колумбия казалось, что именитому диджею и продюсеру придется иметь дело со сложной публикой. Страсти кипели на "Самара Арене", но на площади Куйбышева негустая толпа была флегматична и по-настоящему оживилась только во время единственного гола. Однако, лишь только матч был завершен, обстановка в зоне Фан-феста стала стремительно меняться.
Разогревать толпу перед Окенфолдом выпала честь группе "Экватор". Команда начала не с лучших образцов отечественной попсы и, когда к ним присоединился самарский латиноамериканец Абель Фернандез, продолжила международными хитами. Depasito и полуголый кордебалет сделали свое дело - заметно возросшая числом аудитория готова была танцевать напропалую. Да еще автобусы начали подвозить веселых колумбийцев. В назначенное время без особых спецэффектов прославленный диджей появился на сцене.
Чего ожидать от человека, включенного журналом Q в список "50 групп, которых необходимо увидеть прежде, чем умрешь"? Шоу, конечно. И вдруг оказалось, что наблюдать непосредственно за Окенфолдом не особенно интересно. Улыбается натянуто, лишних движений не делает, да и вообще напоминает угрюмого кота. Все-таки 54 года мужчине и больше половины из них - в диджеинге.
Однако при таком звуке никакого дополнительного шоу было не нужно. Мощный и на удивление четкий для открытого пространства, он оставлял для зрителя два варианта: окунуться в него с головой и плясать или зажать уши руками и уступить место другим. Танцевали те, кто помнит Окенфолда как популяризатора транса из 1990-х. Танцевали те, кто знает его как автора саундтреков к множеству знаковых фильмов и компьютерных игр в нулевых. Танцевали и те, кому наиболее близки ремиксы диджея на группы "новой волны" 1980-х. А это, очевидно, публика разного возраста и абсолютно разных музыкальных предпочтений.
Странно было бы думать, что диджей предложит хоть сколько-нибудь экспериментальный сетлист на подобном мероприятии. И аудитория охотно принимала ремиксы иностранных поп-хитов. Но все же для русской публики был один особенный момент - трек "Перемен!" группы "Кино". Окенфолд сделал ремикс на него еще восемь лет назад. Что не помешало ему стать сюрпризом для многих гостей FIFA Fan Fest. В местной блогосфере даже прозвучали вопросы в духе "что он имел в виду?" - ведь не зря, же, мол, именно эту песню включил, да еще и флагом российским помахал.
Требовавшие перемен сердца, конечно, их в данном случае получили. Ни "Чайф", ни Брегович не собирали на Фан-фесте такую разнообразную аудиторию. И большим удовольствием было видеть, как вся эта непохожая публика мгновенно настраивалась на одну волну по вальяжному мановению именитого диджея.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!