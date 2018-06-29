Окенфолд принес Фан-фесту немного "Перемен"

Культ диджейского ремесла в последние годы заметно поугас, но в мире "вертушек" и суббасов есть и немеркнущие звезды. Одна из них - лондонец Пол Окенфолд. Посетить ради него FIFA Fan Fest стоило даже тем, кто равнодушен к футболу и клубной музыке.

Во время матча Сенегал - Колумбия казалось, что именитому диджею и продюсеру придется иметь дело со сложной публикой. Страсти кипели на "Самара Арене", но на площади Куйбышева негустая толпа была флегматична и по-настоящему оживилась только во время единственного гола. Однако, лишь только матч был завершен, обстановка в зоне Фан-феста стала стремительно меняться.

Разогревать толпу перед Окенфолдом выпала честь группе "Экватор". Команда начала не с лучших образцов отечественной попсы и, когда к ним присоединился самарский латиноамериканец Абель Фернандез, продолжила международными хитами. Depasito и полуголый кордебалет сделали свое дело - заметно возросшая числом аудитория готова была танцевать напропалую. Да еще автобусы начали подвозить веселых колумбийцев. В назначенное время без особых спецэффектов прославленный диджей появился на сцене.

Чего ожидать от человека, включенного журналом Q в список "50 групп, которых необходимо увидеть прежде, чем умрешь"? Шоу, конечно. И вдруг оказалось, что наблюдать непосредственно за Окенфолдом не особенно интересно. Улыбается натянуто, лишних движений не делает, да и вообще напоминает угрюмого кота. Все-таки 54 года мужчине и больше половины из них - в диджеинге.

Однако при таком звуке никакого дополнительного шоу было не нужно. Мощный и на удивление четкий для открытого пространства, он оставлял для зрителя два варианта: окунуться в него с головой и плясать или зажать уши руками и уступить место другим. Танцевали те, кто помнит Окенфолда как популяризатора транса из 1990-х. Танцевали те, кто знает его как автора саундтреков к множеству знаковых фильмов и компьютерных игр в нулевых. Танцевали и те, кому наиболее близки ремиксы диджея на группы "новой волны" 1980-х. А это, очевидно, публика разного возраста и абсолютно разных музыкальных предпочтений.

Странно было бы думать, что диджей предложит хоть сколько-нибудь экспериментальный сетлист на подобном мероприятии. И аудитория охотно принимала ремиксы иностранных поп-хитов. Но все же для русской публики был один особенный момент - трек "Перемен!" группы "Кино". Окенфолд сделал ремикс на него еще восемь лет назад. Что не помешало ему стать сюрпризом для многих гостей FIFA Fan Fest. В местной блогосфере даже прозвучали вопросы в духе "что он имел в виду?" - ведь не зря, же, мол, именно эту песню включил, да еще и флагом российским помахал.

Требовавшие перемен сердца, конечно, их в данном случае получили. Ни "Чайф", ни Брегович не собирали на Фан-фесте такую разнообразную аудиторию. И большим удовольствием было видеть, как вся эта непохожая публика мгновенно настраивалась на одну волну по вальяжному мановению именитого диджея.