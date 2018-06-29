Ученик самарской школы стал лучшим стрелком окружного лагеря "Гвардеец-2"

В пятницу, 29 июня, в Пензенской области завершилась первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа "Гвардеец-2". По итогам спортивных соревнований в арсенале команды Самарской области две бронзовые медали и звание "Лучший стрелок".

В течение всей смены среди участников лагеря проводились соревнования по семи видам спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, дартс, спортивное ориентирование, пейнтбол, стрельба из пневматической винтовки.

Борьба за призовые места была очень упорной. Команда Самарской области заняла третье место в соревнованиях по спортивному ориентированию, уступив команде Татарстанского кадетского корпуса ПФО и победителям - ребятам из окружного Башкирского кадетского корпуса.

В стрельбе из пневматической винтовки самарская сборная также получила третье место. Серебряные медали завоевала команда Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа, а лучшими в турнире стали представители окружного Татарстанского кадетского корпуса. По итогам соревнований ученик 9 класса самарской школы №127, воспитанник кадетского корпуса МАУ Центр "Юность" Никита Айхлер стал лучшим стрелком окружного лагеря "Гвардеец-2".

Как рассказала заместитель директора МАУ Центр "Юность" Наталья Машкова, Никите очень нравится стрельба: "Это награда заслуженная. Он добился такого результата долгими и упорными тренировками. Как и другие ребята, Никита поехал на смену в качестве поощрения по военно-спортивному направлению. Лагерь - хорошая жизненная школа как в плане обучения военным дисциплинам, так и в плане общения, приобретения новых навыков".

Юнармейский оборонно-спортивный лагерь "Гвардеец" - уникальный проект ПФО, цели которого - всестороннее развитие личности, укрепление здоровья подростков и их патриотическое воспитание, в том числе путем вовлечения в занятия военно-прикладными видами спорта. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича при поддержке Минобороны России и ДОСААФ России.

В лагере ребята осваивали навыки тактической, огневой, специальной и строевой подготовки, совершали полевые выходы, состязались в спортивных играх. Ребята побывали в обстановке, максимально приближенной к несению армейской службы, увидели мощь Российской Армии, познакомились с образцами современной военной техники.

Все юноши, прошедшие образовательные и соревновательные программы лагеря "Гвардеец", вступили в ряды движения "Юнармия" и принесли первую в своей жизни присягу на верность Родине.

За 18 дней в двух лагерях - "Гвардеец-1" (г. Кстово) и "Гвардеец-2" (г. Пенза) - прошли спортивную и военную подготовку 360 учащихся 8-9 классов из всех регионов ПФО.

Вторая смена будет организована с 3 по 19 июля для учащихся 10-11 классов.