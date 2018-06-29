Ученик самарской школы стал лучшим стрелком окружного лагеря "Гвардеец-2"

В пятницу, 29 июня, в Пензенской области завершилась первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа "Гвардеец-2". По итогам спортивных соревнований в арсенале команды Самарской области две бронзовые медали и звание "Лучший стрелок".
В течение всей смены среди участников лагеря проводились соревнования по семи видам спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, дартс, спортивное ориентирование, пейнтбол, стрельба из пневматической винтовки.
Борьба за призовые места была очень упорной. Команда Самарской области заняла третье место в соревнованиях по спортивному ориентированию, уступив команде Татарстанского кадетского корпуса ПФО и победителям - ребятам из окружного Башкирского кадетского корпуса.
В стрельбе из пневматической винтовки самарская сборная также получила третье место. Серебряные медали завоевала команда Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа, а лучшими в турнире стали представители окружного Татарстанского кадетского корпуса. По итогам соревнований ученик 9 класса самарской школы №127, воспитанник кадетского корпуса МАУ Центр "Юность" Никита Айхлер стал лучшим стрелком окружного лагеря "Гвардеец-2".
Как рассказала заместитель директора МАУ Центр "Юность" Наталья Машкова, Никите очень нравится стрельба: "Это награда заслуженная. Он добился такого результата долгими и упорными тренировками. Как и другие ребята, Никита поехал на смену в качестве поощрения по военно-спортивному направлению. Лагерь - хорошая жизненная школа как в плане обучения военным дисциплинам, так и в плане общения, приобретения новых навыков".
Юнармейский оборонно-спортивный лагерь "Гвардеец" - уникальный проект ПФО, цели которого - всестороннее развитие личности, укрепление здоровья подростков и их патриотическое воспитание, в том числе путем вовлечения в занятия военно-прикладными видами спорта. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича при поддержке Минобороны России и ДОСААФ России.
В лагере ребята осваивали навыки тактической, огневой, специальной и строевой подготовки, совершали полевые выходы, состязались в спортивных играх. Ребята побывали в обстановке, максимально приближенной к несению армейской службы, увидели мощь Российской Армии, познакомились с образцами современной военной техники.
Все юноши, прошедшие образовательные и соревновательные программы лагеря "Гвардеец", вступили в ряды движения "Юнармия" и принесли первую в своей жизни присягу на верность Родине.
За 18 дней в двух лагерях - "Гвардеец-1" (г. Кстово) и "Гвардеец-2" (г. Пенза) - прошли спортивную и военную подготовку 360 учащихся 8-9 классов из всех регионов ПФО.
Вторая смена будет организована с 3 по 19 июля для учащихся 10-11 классов.
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Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
Мфц полезная вещь, но многое можно еще улучшить.. Работаю в Петербурге. Недавно сделала загранпаспорт. Удивило то, что в огромном едином центре документов (центральный МФЦ)для каждой госуслуге свой этаж и зал.. плюс справка и платно и бесплатно. Платно могут все проверить и оформить. Удобно и ошибок люди меньще делают, а соответственно и возвратов нет и очереди практически никакой
Революционная 130. Пешеходную зону превратили в стоянку. Ходить невозможно.
Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!
Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.