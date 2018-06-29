Болельщики из 45 стран поставили новый рекорд по трафику в сети МегаФона на "Самара Арене"

Матч сборных по футболу Колумбии и Сенегала на "Самара Арене" привлек большое внимание зарубежных болельщиков: в сети компании МегаФон зарегистрировались абоненты из 45 государств мира. Самыми разговорчивыми и "качающими" оказались граждане США. А суммарный интернет-трафик со стадиона "Самара Арена" на 12% превысил показатели рекордного для сети МегаФона в Самаре матча России и Уругвая.

28 июня на игре, собравшей более 40 тысяч зрителей, абоненты МегаФона составляли большинство - 36%. Однако сетью оператора пользовались и многочисленные иностранные гости (свыше 1 100 человек). Самыми активными оказались гости из США, на их долю пришлось 85% всего голосового и 90% интернет-трафика, сгенерированного иностранными зрителями на трибунах "Самара Арены". Второе и третье места по интернет-активности заняли Китай и Аргентина.

В целом за время матча абоненты и гости сети МегаФона проговорили почти 80 тысяч минут и прокачали 2 Тб интернет-трафика. Пик активности во Всемирной сети пришелся на начало, а больше всего звонков совершено в конце матча. Игра Сенегала и Колумбии обогнала даже рекордную по интернет-нагрузке встречу России и Уругвая: 28 июня суммарный трафик оказался выше на 12%. Скорости в сети 4G МегаФона достигали 82 Мбит/с при загрузке и 37 Мбит/с при передаче данных. Оборудование связи выдержало повышенную нагрузку при успешности голосовых и интернет-соединений порядка 99%.

В фан-зоне на площади Куйбышева сеть компании МегаФон отметила присутствие гостей из 26 стран. Болельщики из США и здесь оказались самыми активными (94% всего "иностранного" голосового и интернет-трафика). На втором месте по объему скачанных данных на этот раз оказалась Швеция, а "бронза", как и на "Самара Арене", досталась Аргентине. Вместе с иностранными гостями абоненты МегаФона скачали в фан-зоне свыше 560 Гб и проговорили 7,5 млн минут.

- Тщательная подготовка нашей сети к чемпионату мира помогла удивить иностранных гостей Самары не только гостеприимством и открытостью, но и качеством мобильной связи. При рекордных нагрузках сеть работала в штатном режиме, передавая миллионы минут разговоров и терабайты трафика. Уверен, для зарубежных любителей футбола это станет еще одним поводом с теплом вспоминать о времени, проведенном на волжских берегах, - говорит Максим Токаренко, директор Самарского отделения компании "МегаФон".