Александр Хинштейн возьмет на контроль проблемы Волжского района

В пятницу, 29 июня, в образовательном центре "Южный город" состоялась стратегическая сессия по ряду важнейших направлений развития Волжского района. В открытом обсуждении принял участие советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Вместе с представителями общественности и профильных министерств он обсудил основные проблемы экологии, экономики, логистики и не только. Обсуждения проходили по секциям: "Экономика будущего", "Комфортная среда проживания" и "Сбережение народа и социальная защищенность".

"Основная проблема Волжского района — подача воды и ее качество. Такие сложности есть в Курумоче, в Вязовке, Дубовом Умете и не только. К сожалению, федеральная целевая программа "Чистая вода" временно свернута, но мы постараемся подготовить инициативу, чтобы снова ее возобновить. Задач очень много, и мне как раз-таки хотелось бы узнать от жителей о точечных, узловых проблемах Волжского района", — отметил Александр Хинштейн.

На встрече присутствовали жители села Рождествено, которые подняли вопрос ремонта местной школы, возобновления работы почтамта и транспортной доступности села. Александр Хинштейн выслушал проблемы жителей и сообщил, что эти задачи необходимо постепенно решать.

"Решить все эти вопросы одномоментно невозможно, но мы приложим максимум наших усилий, чтобы помочь жителям. Потребностей у жителей Волжского района много, и наши приоритетные задачи — привлекать средства для их решения и грамотного использования. В регионе сейчас происходит перезагрузка, пришла команда реальных дел, и поэтому я уверен, что мы сможем реализовывать проекты, направленные на улучшение качества жизни людей в Самарской области", — подчеркнул советник директора Росгвардии.

Также в процессе обсуждения были озвучены результаты социальных опросов жителей Волжского района. Эти данные направлены на выявление основных проблем района, а также выделяют главные имиджевые позиции субъекта. Так, жители отмечают, что им нравится природа района, новые инфраструктурные объекты и акцент на строительство доступного жилья.

Александр Хинштейн также выделил развитие новых микрорайонов: "Очень хорошо, что в Самаре появляются такие крупные инфраструктурные проекты, как "Южный город". Здорово, что здесь нет старого наследия и можно нарисовать новую жизнь, которую хотят сами жители, с чистого листа".