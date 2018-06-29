Мэрия Тольятти не смогла отсудить у АвтоВАЗа участок набережной для реконструкции

Администрации Тольятти не удалось отсудить у ПАО "АвтоВАЗ" участок набережной площадью 2,65 тыс. кв. м, на котором в настоящее время располагается база клуба "Моржи".

Мэрия Тольятти не смогла отсудить у АвтоВАЗа участок набережной для ее реконструкции

Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении соответствующего заявления мэрии, сообщается в материалах КАД ВАС.

Напомним, в феврале текущего года администрация Тольятти обратилась в арбитраж с требованием обязать АвтоВАЗ освободить земельный участок, расположенный на территории пляжа напротив квартала №6 в Автозаводском районе города. Также мэрия требовала, чтобы АвтоВАЗ привел эту территорию в состояние, "пригодное для дальнейшего использования", за свой счет и своими силами в течение месяца после вступления решения суда в законную силу.

По данным публичной кадастровой карты (ПКК), для участка установлен разрешенный вид использования - "для размещения базы клуба "Моржи". Его кадастровая стоимость (по данным ПКК, площадь участка 2,4 тыс. кв. м) составляет 12,6 млн рублей.

Как информирует ряд тольяттинских СМИ, по состоянию на 2010 г. объекты инфраструктуры Центра закаливания и зимнего плавания "Моржи" находились в собственности АвтоВАЗа, территорией под ними владел муниципалитет.

Как ранее поясняли в пресс-службе администрации Тольятти, необходимость изъятия земельного участка связана с исполнением плана мероприятий по подготовке к празднованию 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в Тольятти. Он включает в себя работы по благоустройству набережной Автозаводского района города.

Как поясняли в пресс-службе администрации Тольятти, в феврале велась работа по формированию земельного участка, на котором предполагается размещение единого недвижимого комплекса набережной с инженерно-техническим обеспечением и элементами благоустройства. Для этого был разработан проект межевания территории Прибрежного парка, в соответствии с которым в границы участка, необходимого для реконструкции набережной, вошла и территория, предоставленная в аренду АвтоВАЗу под размещение базы клуба "Моржи".

Для изъятия этого участка в адрес АвтоВАЗа был "направлен отказ от договорных отношений и по истечении трех месяцев указанный договор аренды был прекращен", - поясняли в мэрии Тольятти в феврале, добавляя, что предприятие отказалось вернуть землю. Это и стало причиной для обращения мэрии в суд.

По итогам судебного разбирательства получить комментарии в АвтоВАЗе не удалось, в администрации Тольятти также на момент публикации материала на запрос не ответили.

Отметим, что в январе 2018 г. в бюджете Тольятти было предусмотрено выделение 301,6 млн руб. на реконструкцию набережной в Автозаводском районе города в 2018-2019 годах.