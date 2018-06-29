Самарские полицейские вернули иностранцам пропавшие билеты на матч

Двое австралийцев приехали в Самару на игру своей сборной. А когда заселились в отель, поняли, что папки с билетами при них нет. Болельщики обратились в полицию.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, иностранцы сначала приехали в Ульяновск, а оттуда на поезде добрались до Самары. Стражи порядка связались с коллегами из транспортной полиции, те нашли поезд, на котором ехали австралийцы, обыскали нужный вагон и нашли утерянную папку. Документы полицейские вскоре передали заявителям, а австралийцы успешно попали на стадион Самара Арена.