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Преступления Происшествия

Директор самарского предприятия может понести уголовную ответственность за долги перед сотрудниками

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в результате проверки прокуратуры Кировского района в ООО ПКФ "Вершина" возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, директор "Вершины" с сентября 2015 г. по ноябрь 2017 г. не выплатил зарплату сотрудникам — более 100 тыс. рублей.

Уголовное дело по статье "За полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев" 29 июня в следственном отделе по Кировскому району Самары областного СУ СК возбудили уголовное дело.

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Иван Крокодилович 20 июня 2018 11:54 В суд направили уголовное дело пьяного водителя, сбившего насмерть девушку

За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!

Наталья Галушкина 19 июня 2018 09:11 В Самаре мужчина взял в долг у невесты 4 млн руб. и скрылся за неделю до свадьбы

Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!

Юлия Мельникова 06 июня 2018 16:07 В Отрадном щенка разрубили лопатой на глазах у детей, потому что он мешал сажать цветы

Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.

Анна Яш 06 июня 2018 14:09 В Отрадном щенка разрубили лопатой на глазах у детей, потому что он мешал сажать цветы

Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.

Анна Мякишева 06 июня 2018 10:50 В Отрадном щенка разрубили лопатой на глазах у детей, потому что он мешал сажать цветы

Ублюдок, своими бы руками ему руки и башку отрубила

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