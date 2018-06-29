Директор самарского предприятия может понести уголовную ответственность за долги перед сотрудниками

В Самаре в результате проверки прокуратуры Кировского района в ООО ПКФ "Вершина" возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, директор "Вершины" с сентября 2015 г. по ноябрь 2017 г. не выплатил зарплату сотрудникам — более 100 тыс. рублей.

Уголовное дело по статье "За полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев" 29 июня в следственном отделе по Кировскому району Самары областного СУ СК возбудили уголовное дело.