Что делать, если на фасаде многоквартирного дома размещена реклама без согласия жильцов

Для ответа на данный вопрос, замечает Компания "Консультант Самара", прежде всего разграничим понятия "вывеска" и "реклама". Под рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (п. 1 ст. 3 Закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ).

В свою очередь, вывеска содержит, в частности информацию, которую изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя, а именно наименование своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы (п. 1 ст. 9 Закона от 07.02.1992 N 2300-1; Письмо ФАС России от 13.02.2015 N АД/6320/15).

Рекламную конструкцию можно установить по договору с собственником недвижимости, к которой она присоединяется, либо с лицом, управомоченным собственником. Поскольку многоквартирные дома и жилые помещения в них могут находиться в государственной, муниципальной и частной собственности, ответ на вопрос, необходимо ли согласие жильцов на размещение рекламной конструкции, зависит от того, в чьей собственности находится МКД и жилые помещения в нем (ч. 2 ст. 19 ЖК РФ; ч. 5 ст. 19 Закона N 38-ФЗ).

1. Многоквартирный дом находится в государственной или муниципальной собственности

В данном случае согласие жильцов, не являющихся собственниками приватизированных в таком доме квартир, на установку рекламной конструкции не требуется.

Тем не менее рекламная конструкция должна быть размещена на основании договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного по результатам торгов, разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (ч. 5.1, 9 ст. 19 Закона N 38-ФЗ).

Если есть основания полагать, что при установке рекламной конструкций на фасаде многоквартирного дома были нарушены нормы законодательства, вы можете обратиться в уполномоченные органы для проверки законности установки и эксплуатации рекламной конструкции.

Для этого вам следует:

1) подготовить письменные обращения с описанием ситуации (по возможности с приложением доказательств, например фотографий рекламы на фасаде здания), просьбой провести проверку и в случае установления нарушений законодательства принять меры по демонтажу рекламной конструкции и привлечению к ответственности виновных лиц;

2) направить подготовленные обращения (ч. 10 ст. 19 Закона N 38-ФЗ; пп. 5.3.1.1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 N 331):

— в Федеральную антимонопольную службу;

— орган местного самоуправления.

Примечание. В г. Москве установку и эксплуатацию рекламных конструкций контролирует Объединение административно-технических инспекций (п. 2.2.1.6 Положения, утв. Постановлением Правительства г. Москвы от 08.09.2009 N 960-ПП).

Кроме того, гражданин вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если считает, что нарушены его права и свободы (ч. 1 ст. 218 КАС РФ).

Следует также учитывать, что возможна ситуация, при которой жилой дом числится в реестре муниципальной собственности, но часть квартир приватизирована. В таком случае для размещения рекламы необходимо согласие собственников квартир, если они, конечно, не делегировали муниципалитету полномочия заключать от их имени соответствующий договор. При этом согласования территориальной администрации муниципального образования, в ведении которой находился конкретный дом, недостаточно, если ряд жилых помещений (квартир) в доме находится в частной собственности.

2. Многоквартирный дом находится в частной собственности

В данном случае установка и эксплуатация рекламной конструкции возможны с согласия собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 5 ст. 19 Закона N 38-ФЗ).

Если рекламная конструкция установлена на фасаде многоквартирного дома без согласия собственников помещений, вы вправе обратиться в вышеуказанные уполномоченные органы и дополнительно:

1) направить подготовленное обращение в уполномоченный орган по региональному государственному жилищному надзору.

Примечание. В г. Москве региональный государственный жилищный надзор осуществляет Мосжилинспекция (п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства г. Москвы от 26.07.2011 N 336-ПП).

2) инициировать проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу обращения в суд с заявлением о взыскании неосновательного обогащения с владельца рекламной конструкции в связи с неправомерным использованием общего имущества собственников помещений (ч. 2 ст. 45 ЖК РФ).