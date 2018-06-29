Tele2 и фонд "Навстречу переменам" нашли новых социальных предпринимателей

Tele2 и Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам" подводят итоги начального этапа IV Всероссийского конкурса социальных предпринимателей. В этом году за гранты в размере 1,2 миллиона рублей поборются 298 проектов. Их задача — создать новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей.
С 15 апреля по 15 июня социальные предприниматели со всей России присылали на конкурс "Навстречу переменам — 2018" проекты, где они представили инновационные способы решения проблем детства в регионах. Всего поступило 298 заявок, из которых сотрудники фонда, экспертный совет и волонтеры выбрали наиболее интересные и перспективные.
Основные темы представленных проектов — поддержка детей, имеющих проблемы со здоровьем, организация дополнительного образования и улучшение досуга в малонаселенных пунктах. Предприниматели также предложили бизнес-идеи, цель которых — адаптация выпускников детских домов, профилактика социального сиротства и устройство детей в приемные семьи. Ряд проектов направлена на вовлечение подростков в решение экологических вопросов.
Лидерами по количеству проектов стали жители Уральского федерального округа. На втором месте по числу участников оказалась Сибирь, а на третью позицию по количеству поданных заявок вышли социальные предприниматели из Приволжского федерального округа. Четвертое место разделили Московский регион и Северо-Запад.
Каждая заявка будет оцениваться по трем основным критериям: острота выявленной проблемы, жизнеспособность решения, профессиональные и личностные качества конкурсанта.
Пятьдесят проектов-полуфиналистов продолжат доработку в акселераторе фонда "Навстречу переменам". Десять финалистов попадут в бизнес-инкубатор, где для них будут разработаны индивидуальные программы развития. Кроме того, они получат информационное сопровождение в своем регионе и помощь в продвижении проектов, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда. Пять победителей получат от фонда начальное финансирование в размере 1,2 млн рублей.
Этапы конкурса
25 июня — 7 июля 2018 года проходят волонтерские чтения заявок, в ходе которых сотрудники фонда и компаний-партнеров оценивают каждый проект и проводят предварительный отбор заявок;
9 июля — 10 августа 2018 года представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, а также сотрудники фонда проведут экспертизу проектов, отобранных на начальном этапе. В результате будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в полуфинал;
13 августа — 1 ноября 2018 года участники, вышедшие в полуфинал, посетят бесплатные обучающие семинары на темы: актуальность социальной проблематики проекта, составление бизнес-плана, создание ценностного предложения, источники финансирования, PR и маркетинг. Обучение пройдет в формате очных сессий продолжительностью 1-2 дня. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут очные интервью с каждым участником, в результате чего будут выбраны финалисты;
22 ноября 2018 года финалистов пригласят в Москву для очной защиты проекта перед жюри. В его состав входят: Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию Tele2, Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН, Анна Тюшкевич, председатель совета директоров РБК, Ирина Гофман, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat Word, и Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда "Навстречу переменам". Также социальные проекты оценивает детское жюри.
Подробнее о конкурсе и победителях прошлых лет можно узнать на сайте фонда "Навстречу переменам".
Последние комментарии
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.