В Самаре провели уникальную нейрохирургическую операцию

В пятницу, 29 июня, врачи Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова провели уникальную операцию — артропластику в поясничном отделе позвоночника при рецидивной грыже диска. Подобные операции по всей России проводят только в нескольких клиниках, и самарская больница Пирогова — в их числе.
Еще в 2007 году в нейрохирургическом отделении больницы впервые в стране провели операцию по установке искусственных межпозвонковых дисков в шейном и поясничном отделах.
"У того пациента достаточно тяжелая профессия, он водитель крана, — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Пирогова, главный вертебролог Самарской области, нейрохирург с 30-летним стажем Сергей Сергеев. — Мы до сих пор с ним общаемся и я знаю, что сейчас он живет активной жизнью, у него все хорошо".
Сегодня к хирургическому вмешательству готовилась Стелла Фатина. Прежде она уже дважды перенесла операцию на позвоночник. После первой операции женщина вела активный образ жизни девять лет, но потом боли опять вернулись.
"В этом году в мае меня прооперировали во второй раз, но через две недели снова начались сильные боли в ноге, от которых никак не избавиться. — говорит Стелла Фатина. — Поэтому я снова обратилась сюда, потому что знала, что операция дает хороший результат".
"Эту операцию мы провели впервые в стране в прошлом году, — говорит Сергей Сергеев. — Поясничная артропластика — это высокотехнологичная операция, которая проводится при грыжах поясничного отдела позвоночника. У сегодняшней пациентки, к сожалению, дважды был рецидив, поэтому мы планируем сделать тотальное удаление грыжи диска с установкой искусственного диска. Это специальный имплант американской компании".
Как поясняют медики, после такой операции исключается риск рецидива грыжи дисков. Операция длится два часа, в ней кроме нейрохирурга задействована целая бригада врачей.
"Уже на следующий день пациент может ходить, живет без болей в спине, и с хорошей перспективой на будущее", — говорит Сергей Сергеев.
Год назад такую же операцию провели Анне Курылевой. Профессия у Анны совсем не женская — она укладывают тротуарную плитку и делает ремонты.
"У меня очень болела спина и отнималась нога, уже была угроза стать инвалидом, — говорит Анна. — Но Сергей Михайлович предложил мне эту уникальную операцию, провел ее замечательно и сейчас я не чувствую никаких проблем. Теперь я работаю и живу без боли".
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.