В Самаре провели уникальную нейрохирургическую операцию

В пятницу, 29 июня, врачи Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова провели уникальную операцию — артропластику в поясничном отделе позвоночника при рецидивной грыже диска. Подобные операции по всей России проводят только в нескольких клиниках, и самарская больница Пирогова — в их числе.

Еще в 2007 году в нейрохирургическом отделении больницы впервые в стране провели операцию по установке искусственных межпозвонковых дисков в шейном и поясничном отделах.

"У того пациента достаточно тяжелая профессия, он водитель крана, — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Пирогова, главный вертебролог Самарской области, нейрохирург с 30-летним стажем Сергей Сергеев. — Мы до сих пор с ним общаемся и я знаю, что сейчас он живет активной жизнью, у него все хорошо".

Сегодня к хирургическому вмешательству готовилась Стелла Фатина. Прежде она уже дважды перенесла операцию на позвоночник. После первой операции женщина вела активный образ жизни девять лет, но потом боли опять вернулись.

"В этом году в мае меня прооперировали во второй раз, но через две недели снова начались сильные боли в ноге, от которых никак не избавиться. — говорит Стелла Фатина. — Поэтому я снова обратилась сюда, потому что знала, что операция дает хороший результат".

"Эту операцию мы провели впервые в стране в прошлом году, — говорит Сергей Сергеев. — Поясничная артропластика — это высокотехнологичная операция, которая проводится при грыжах поясничного отдела позвоночника. У сегодняшней пациентки, к сожалению, дважды был рецидив, поэтому мы планируем сделать тотальное удаление грыжи диска с установкой искусственного диска. Это специальный имплант американской компании".

Как поясняют медики, после такой операции исключается риск рецидива грыжи дисков. Операция длится два часа, в ней кроме нейрохирурга задействована целая бригада врачей.

"Уже на следующий день пациент может ходить, живет без болей в спине, и с хорошей перспективой на будущее", — говорит Сергей Сергеев.

Год назад такую же операцию провели Анне Курылевой. Профессия у Анны совсем не женская — она укладывают тротуарную плитку и делает ремонты.

"У меня очень болела спина и отнималась нога, уже была угроза стать инвалидом, — говорит Анна. — Но Сергей Михайлович предложил мне эту уникальную операцию, провел ее замечательно и сейчас я не чувствую никаких проблем. Теперь я работаю и живу без боли".